Изменения для украинских беженцев в Польше после выборов — что известно

Изменения для беженцев после выборов в Польше — что стоит знать
Временно поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич рассказал, стоит ли ожидать изменений беженцам после выборов президента. По его словам, польская система соцвыплат постоянно трансформируется.
Об этом Петр Лукасевич сказал в интервью "РБК-Украина" в понедельник, 19 мая.
Изменения для украинских беженцев в Польше
Лукасевич призвал людей судить Польшу по действиям, а не по объявлениям и прогнозам. По его словам, у страны есть собственное внутреннее обсуждение того, что делать с так называемой программой "800+" для семей с детьми.
"Поэтому мы ведем это обсуждение самостоятельно, и трансформация будет вполне естественной для наших собственных интересов. Украинские беженцы, граждане Украины являются частью этой системы и они будут подпадать под изменения, которые применяются ко всем, кто является частью программы", — отметил временно поверенный в делах Польши в Украине.
Лукасевич привел пример того, что изменилось за последние два года, когда речь идет именно о соцвыплатах. По его словам, от людей требуется только, чтобы они отправляли детей в школу.
"Итак, мы говорим о небольших выплатах, таких как 40 злотых в месяц для семей, которые приняли беженцев. Нужно было лишь укрепить систему, сделать ее более прозрачной и соответствующей нормам. То есть это не так уж и много — от людей требуется только, чтобы они отправляли своих детей в школу как основное условие для получения этой выплаты. И именно вокруг этого сейчас идет дискуссия", — отметил он.
Временно поверенный в делах Польши в Украине говорит, что дискуссии будут продолжаться, а система будет меняться в соответствии с общими требованиями.
Речь идет не столько о влиянии на отдельные социальные группы, сколько об общем изменении структуры в Польше. При этом подчеркивается, что страна приняла более миллиона украинцев, которые интегрировались в общество, стали его частью — как жители, коллеги, друзья и участники бизнес-среды.
Они платят налоги и также сталкиваются со всеми необходимыми изменениями.
"Я поддерживаю позицию украинского правительства, что не мы должны заставлять людей выбирать свой образ жизни: хотят ли они остаться, или они хотят вернуться, если им есть куда вернуться. Это очень важно. В Украине уже существует феномен внутренне перемещенных лиц. Это 7 или 8 миллионов человек", — добавил Лукасевич.
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