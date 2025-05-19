Україна веде переговори з країнами щодо відкриття Центрів єдності

Паспорт громадянина України. Фото: dp.gov

Міністерство національної єдності України працює над створенням мережі Центрів єдності на території іноземних держав. Там будуть організовані простори, в яких українці зможуть отримувати публічні послуги та брати участь у культурних, освітніх, інформаційних та інших заходах.

Про це повідомила пресслужба міністерства у відповідь на інформаційний запит Новини.LIVE.

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Центри єдності за кордоном

У міністерстві вважають, що створення Центрів єдності сприятиме:

забезпеченню зв'язку громадян з Україною за кордоном;

залученню їх до українського культурного поля;

моніторингу потреб громадян України за кордоном;

поширенню актуальної інформації щодо можливостей задоволення їхніх базових потреб у країні перебування;

запровадженню єдиних алгоритмів консультування щодо повернення тощо.

Наразі декларації про створення таких центрів вже підписані з Чехією, Іспанією, Німеччиною та Францією. Формування кадрового складу відбудеться з урахуванням потреб кожного окремого Центру єдності та специфіки діяльності.

Водночас кількість працівників і кваліфікаційні вимоги визначатимуть після створення центрів залежно від обсягів послуг, які будуть надавати в кожному з них.

Крім того, триває збір пропозиції щодо можливості надання публічних послуг в Центрах єдності.

Раніше тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пйьотр Лукасєвіч розповів, які зміни для біженців відбудуться після виборів.

А уряд Німеччини у 2025 році планує зменшити фінансову допомогу для українських біженців із тимчасовим захистом.