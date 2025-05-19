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За кордоном створять Центри єдності для українців — яка мета

19 травня 2025 13:13
Євгенія Брюховецька - редактор
Україна веде переговори з країнами щодо відкриття Центрів єдності
Паспорт громадянина України. Фото: dp.gov
Євгенія Брюховецька - редактор

Міністерство національної єдності України працює над створенням мережі Центрів єдності на території іноземних держав. Там будуть організовані простори, в яких українці зможуть отримувати публічні послуги та брати участь у культурних, освітніх, інформаційних та інших заходах.

Про це повідомила пресслужба міністерства у відповідь на інформаційний запит Новини.LIVE.

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Центри єдності за кордоном

У міністерстві вважають, що створення Центрів єдності сприятиме:

  • забезпеченню зв'язку громадян з Україною за кордоном;
  • залученню їх до українського культурного поля; 
  • моніторингу потреб громадян України за кордоном; 
  • поширенню актуальної інформації щодо можливостей задоволення їхніх базових потреб у країні перебування; 
  • запровадженню єдиних алгоритмів консультування щодо повернення тощо.

Наразі декларації про створення таких центрів вже підписані з Чехією, Іспанією, Німеччиною та Францією. Формування кадрового складу відбудеться з урахуванням потреб кожного окремого Центру єдності та специфіки діяльності.

Водночас кількість працівників і кваліфікаційні вимоги визначатимуть після створення центрів залежно від обсягів послуг, які будуть надавати в кожному з них.

Крім того, триває збір пропозиції щодо можливості надання публічних послуг в Центрах єдності. 

Раніше тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пйьотр Лукасєвіч розповів, які зміни для біженців відбудуться після виборів.

А уряд Німеччини у 2025 році планує зменшити фінансову допомогу для українських біженців із тимчасовим захистом.

Німеччина українці Чехія Іспанія біженці війна в Україні
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