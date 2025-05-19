Україна веде переговори з країнами щодо відкриття Центрів єдності

За кордоном створять Центри єдності для українців — яка мета
Міністерство національної єдності України працює над створенням мережі Центрів єдності на території іноземних держав. Там будуть організовані простори, в яких українці зможуть отримувати публічні послуги та брати участь у культурних, освітніх, інформаційних та інших заходах.
Про це повідомила пресслужба міністерства у відповідь на інформаційний запит Новини.LIVE.
Центри єдності за кордоном
У міністерстві вважають, що створення Центрів єдності сприятиме:
- забезпеченню зв'язку громадян з Україною за кордоном;
- залученню їх до українського культурного поля;
- моніторингу потреб громадян України за кордоном;
- поширенню актуальної інформації щодо можливостей задоволення їхніх базових потреб у країні перебування;
- запровадженню єдиних алгоритмів консультування щодо повернення тощо.
Наразі декларації про створення таких центрів вже підписані з Чехією, Іспанією, Німеччиною та Францією. Формування кадрового складу відбудеться з урахуванням потреб кожного окремого Центру єдності та специфіки діяльності.
Водночас кількість працівників і кваліфікаційні вимоги визначатимуть після створення центрів залежно від обсягів послуг, які будуть надавати в кожному з них.
Крім того, триває збір пропозиції щодо можливості надання публічних послуг в Центрах єдності.
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