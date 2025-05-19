Украина ведет переговоры со странами по открытию Центров единства

За рубежом создадут Центры единства для украинцев — какая цель
Министерство национального единства Украины работает над созданием сети Центров единства на территории иностранных государств. Там будут организованы пространства, в которых украинцы смогут получать публичные услуги и участвовать в культурных, образовательных, информационных и других мероприятиях.
Об этом сообщила пресс-служба министерства в ответ на информационный запрос Новини.LIVE.
Центры единства за рубежом
В министерстве считают, что создание Центров единства будет способствовать:
- обеспечению связи граждан с Украиной за рубежом;
- привлечению их в украинское культурное поле;
- мониторингу потребностей граждан Украины за рубежом;
- распространению актуальной информации о возможностях удовлетворения их базовых потребностей в стране пребывания;
- внедрению единых алгоритмов консультирования по возвращению и т.д.
Сейчас декларации о создании таких центров уже подписаны с Чехией, Испанией, Германией и Францией. Формирование кадрового состава состоится с учетом потребностей каждого отдельного Центра единства и специфики деятельности.
В то же время количество работников и квалификационные требования будут определять после создания центров в зависимости от объемов услуг, которые будут предоставлять в каждом из них.
Кроме того, продолжается сбор предложения о возможности предоставления публичных услуг в Центрах единства.
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