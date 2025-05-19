В Еврокомиссии сообщили, сколько беженцев вернутся в этом году

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: УНИАН

Европейская комиссия считает, что постепенное возвращение украинских беженцев домой начнется уже в этом году. По состоянию на январь 2025 года количество людей, которые имели временную защиту в ЕС, составляло около 4,3 миллиона человек.

Об этом говорится в прогнозе ЕК.

Реклама

Читайте также:

Сколько беженцев вернутся в Украину

В Еврокомиссии отметили, что количество активных регистраций временной защиты в ЕС останется стабильным, к концу года снизится до 4,1 миллиона человек, а к концу 2026 года — до 3,8 миллиона человек.

В то же время рост рабочей силы в 2022-2024 годах, который в основном был обусловлен притоком беженцев из Украины, в 2025-2026 годах прекратится. Это связано с тем, что в 2026 году возобновится естественная убыль населения.

Также крайне неопределенными остаются экономические последствия войны в Украине. По базовому сценарию геополитическая напряженность и антироссийские санкции сохранятся до конца 2026 года.

Кроме того, несмотря на усилия США и ЕС по прекращению война, остается недостижимым прочное мирное соглашение, которое предоставляет достаточные гарантии Украине.

Напомним, в четырех странах Европы создадут Центры единства, которые будут предоставлять услуги для украинцев.

А временно поверенный в делах Польши в Украине проинформировал об изменениях для беженцев, которые произойдут после выборов.