Защита под угрозой - в ЕС думают над прекращением помощи для беженцев

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: Euractiv

В Европейском Союзе размышляют, продлевать ли временную защиту для беженцев из Украины. Ранее Брюссель продлил ее до марта 2026 года.

Об этом пишет Euractiv в понедельник, 26 мая.

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В материале говорится, что Брюссель взвешивает продление или отмену временной защиты для украинцев. Там пересматривают следующие шаги по правовой базе, которая защищает украинцев и ожидают предложение в начале июня.

В марте 2022 года ЕС запустил временное решение — немедленную коллективную защиту для людей, которые бегут от войны России в Украине. Сначала директива предусматривала только два продолжения, ограничивая защиту тремя годами до марта 2025 года. Однако впоследствии Комиссия продлила срок до марта 2026 года.

По словам одного из европейских дипломатов, сейчас происходят разговоры о "стратегии выхода" из-за меняющегося "геополитического ландшафта".

Издание пишет, что страны-члены могут рассмотреть этот вопрос уже 12-13 июня во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел.

Ранее Еврокомиссия заявила о постепенном возвращении украинских беженцев домой уже в этом году.

А в Нацбанке сообщили, что решающим фактором для экономического подъема страны после войны является возвращение миллионов украинцев.