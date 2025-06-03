Австрия отменила медицинское страхование для части украинцев

Украинцы оформляют документы. Фото иллюстративное архивное: Flickr

С 1 июня в Австрии больше не будет действовать автоматическое обязательное медицинское страхование для украинских граждан, которые находятся в стране под временной защитой в статусе беженца. Речь идет в первую очередь о тех, кто не имеет работы и не получает базовое социальное обеспечение.

Об этом сообщило агентство АРА.

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Прекращение страхового покрытия произошло по предварительно установленному плану - в конце мая. Однако, несмотря на формальную отмену, до 12 июля продолжается переходный шестинедельный льготный период. В течение этого времени украинцы и в дальнейшем могут бесплатно обращаться к врачу, получать медикаменты и пользоваться другими медицинскими услугами.

В дальнейшем, чтобы оставаться застрахованными, украинцам придется либо устроиться на работу, которая автоматически предусматривает включение в систему социального страхования, либо оформить самострахование на общих основаниях.

Во властях Австрии успокаивают: большинство перемещенных лиц из Украины не попадают под ограничения. Те, кто получает базовое социальное обеспечение, по-прежнему остаются в системе медицинского страхования. В начале мая таких лиц насчитывалось около 35 тысяч. Кроме того, украинцы, которые уже имеют работу, тоже сохраняют свое страховое покрытие.

Базовое обеспечение предоставляется в случае, когда лицо не имеет возможности самостоятельно обеспечить себя и членов семьи базовыми средствами для жизни, а также при отсутствии другой надлежащей помощи. Таким образом, под действие прекращения страхования в первую очередь подпадают украинцы, которые имеют финансовые сбережения, но пока не работают и не получают поддержки из других источников.

Напомним, в Германии отменили действие ускоренной процедуры получения гражданства за длительное проживание в стране.

Тем временем в ЕС обдумывают отмену временной защиты для украинцев.

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