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В ЄС ухвалили рішення про тимчасовий захист біженців з України

13 червня 2025 15:27
Аркадій Пастула - Редактор
Тимчасовий захист для українських біженців — в ЄС ухвалили рішення
Біженці. Фото ілюстративне: УНІАН
Аркадій Пастула - Редактор

В Європейському Союзі у пʼятницю, 13 червня, ухвалили рішення щодо тимчасового захисту українських біженців. Його продовжили до 4 березня 2027.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

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"Сьогодні Рада висловила одностайну підтримку пропозиції продовжити тимчасовий захист для понад 4 мільйонів українців, які тікають від російської агресії, до 4 березня 2027 року", — йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації головуючої в ЄС Польщі Томаш Семоняк заявив, що поки РФ продовжує тероризувати українців, ЄС — буде виявляти солідарність з народом України.

"Ми продовжуватимемо надавати захист мільйонам українських біженців ще протягом року", — додав Семоняк.

За його словами, головування Польщі ініціювало обговорення схеми поступового скасування тимчасового захисту в ЄС після досягнення миру.

"Найближчим часом ми працюватимемо над спільними рішеннями для всього ЄС у цій сфері, зокрема в контексті повернення до України", — додав Семоняк.

Починаючи з березня 2022 року, Європейський Союз забезпечив захист і притулок понад 4 мільйонам українських біженців у межах Директиви про тимчасовий захист.

Система допомагає розвантажити національні системи притулку, адже особам, які користуються цим статусом, не потрібно подавати індивідуальні заяви на отримання притулку.

"Продовження до березня 2027 року є сигналом для переміщених осіб з України, що їм не потрібно подавати заяву про надання притулку", — додали в Раді ЄС.

Нагадаємо, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що з 2022 року для українців створили захист в ЄС.

А в Австрії більше не діє автоматичне медичне страхування для українських біженців.

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