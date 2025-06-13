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В ЕС приняли решение о временной защите беженцев из Украины

13 июня 2025 15:27
Аркадий Пастула - Редактор
Временная защита для украинских беженцев — в ЕС приняли решение
Беженцы. Фото иллюстративное: УНИАН
Аркадий Пастула - Редактор

В Европейском Союзе в пятницу, 13 июня, приняли решение о временной защите украинских беженцев. Его продлили до 4 марта 2027 года.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

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Временная защита украинских беженцев в ЕС

"Сегодня Совет выразил единодушную поддержку предложения продлить временную защиту для более 4 миллионов украинцев, которые бегут от российской агрессии, до 4 марта 2027 года", — говорится в сообщении.

Министр внутренних дел и администрации председательствующей в ЕС Польши Томаш Семоняк заявил, что пока РФ продолжает терроризировать украинцев, ЕС — будет проявлять солидарность с народом Украины.

"Мы будем продолжать предоставлять защиту миллионам украинских беженцев еще в течение года", — добавил Семоняк.

По его словам, председательство Польши инициировало обсуждение схемы постепенной отмены временной защиты в ЕС после достижения мира.

"В ближайшее время мы будем работать над совместными решениями для всего ЕС в этой сфере, в частности в контексте возвращения в Украину", — добавил Семоняк.

Начиная с марта 2022 года, Европейский Союз обеспечил защиту и убежище более 4 миллионам украинских беженцев в рамках Директивы о временной защите.

Система помогает разгрузить национальные системы убежища, ведь лицам, которые пользуются этим статусом, не нужно подавать индивидуальные заявления на получение убежища.

"Продление до марта 2027 года является сигналом для перемещенных лиц из Украины, что им не нужно подавать заявление о предоставлении убежища", — добавили в Совете ЕС.

Напомним, Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что с 2022 года для украинцев создали защиту в ЕС.

А в Австрии больше не действует автоматическое медицинское страхование для украинских беженцев.

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