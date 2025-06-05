Біженці в Європі -- Єврокомісія виступила з новою пропозицією

Українці в Європі. Фото: Villette Pierrick/ABACA

Європейська комісія хоче продовжити тимчасовий захист для українських біженців. Йдеться про термін до 4 березня 2027 року. Крім того, розробляють план, щоб люди могли повернутися додому.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

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Тимчасовий захист для біженців в Європі

Єврокомісія формує спільний підхід щодо подальшої долі українських біженців у ЄС. Мета — гарантувати стабільність і захист, а згодом — поступово відмовитися від режиму тимчасового притулку, коли з’являться належні умови.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що з 2022 року для українців створили захист в ЄС та продовжують дотримуватися цієї політики внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

"І разом з Україною ми створюємо підґрунтя, щоб люди могли повернутися і відбудувати їхні домівки, як тільки це буде безпечно", — зазначила фон дер Ляєн.

Внаслідок продовження війни Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для біженців ще на один рік.

Для набуття чинності пропозиція повинна отримати схвалення Ради Європейського Союзу.

Нагадаємо, в Австрії скасували автоматичне медичне страхування для українців зі статусом тимчасового захисту, які не працюють і не отримують соціальної допомоги.

А уряд Німеччини скасував спрощену процедуру, що дозволяла іноземцям, зокрема українцям, претендувати на громадянство після трьох років проживання в країні.