Беженцы в Европе -- Еврокомиссия выступила с новым предложением

Украинские беженцы в Европе — в ЕС выступили с новым предложением
Европейская комиссия хочет продлить временную защиту для украинских беженцев. Речь идет о сроке до 4 марта 2027 года. Кроме того, разрабатывают план, чтобы люди могли вернуться домой.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
Временная защита для беженцев в Европе
Еврокомиссия формирует общий подход к дальнейшей судьбе украинских беженцев в ЕС. Цель — гарантировать стабильность и защиту, а затем - постепенно отказаться от режима временного убежища, когда появятся надлежащие условия.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что с 2022 года для украинцев создали защиту в ЕС и продолжают придерживаться этой политики вследствие полномасштабного вторжения России.
"И вместе с Украиной мы создаем основу, чтобы люди могли вернуться и отстроить их дома, как только это будет безопасно", — отметила фон дер Ляйен.
Вследствие продолжения войны Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для беженцев еще на один год.
Для вступления в силу предложение должно получить одобрение Совета Европейского Союза.
Напомним, в Австрии отменили автоматическое медицинское страхование для украинцев со статусом временной защиты, которые не работают и не получают социальной помощи.
А правительство Германии отменило упрощенную процедуру, позволявшую иностранцам, в частности украинцам, претендовать на гражданство после трех лет проживания в стране.
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