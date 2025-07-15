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Главная Новости дня ЕС продлил временную защиту для украинцев — на какой срок

ЕС продлил временную защиту для украинцев — на какой срок

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 16:20
В ЕС продлили временную защиту для украинцев
Украинские беженцы. Иллюстративное фото: УНИАН

Во вторник, 15 июля, Совет Европейского Союза принял финальное решение о продлении действия временной защиты для украинских беженцев. Следовательно, защита для граждан Украины продлена до 4 марта 2027 года.

Об этом информирует "Суспільне".

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Украинские беженцы в Ирландии. Фото: Елизавета Карамушка/Facebook

ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев

Итак, сегодня, 15 июля 2025 года, Совет Европейского Союза официально продлил временную защиту для украинцев, которые вынужденно покинули страну и выехали за границу из-за полномасштабной войны РФ, до 4 марта 2027 года.

Отмечается, что решение принято на основании Директивы, которая позволяет продлевать действие временной защиты в условиях, когда возвращение в страну происхождения невозможно из-за войны или угрозы массовых нарушений прав человека.

В Совете ЕС подчеркнули, что полномасштабная война России против Украины продолжается, а ситуация с безопасностью остается критической. По данным Евросоюза, по состоянию на 2025 год временной защитой в странах ЕС пользуются более 4,3 миллиона украинцев.

Следовательно, это решение позволяет украинцам в дальнейшем законно проживать, работать, учиться и получать базовую социальную помощь в странах ЕС без необходимости получения убежища.

В документе также говорится, что государства-члены продолжат обмен информацией, чтобы избежать дублирования статусов в разных странах.

Ранее мы информировали, что одна из стран Европы в 2025 году существенно изменит оплату за проживание для украинских беженцев.

Также мы сообщали, что украинским беженцам, которые во время войны выехали в Великобританию, массово отказывают в убежище.

беженцы переселенцы ЕС война в Украине Европейский совет
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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