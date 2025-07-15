В ЕС продлили временную защиту для украинцев

ЕС продлил временную защиту для украинцев — на какой срок
Во вторник, 15 июля, Совет Европейского Союза принял финальное решение о продлении действия временной защиты для украинских беженцев. Следовательно, защита для граждан Украины продлена до 4 марта 2027 года.
Об этом информирует "Суспільне".
ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев
Итак, сегодня, 15 июля 2025 года, Совет Европейского Союза официально продлил временную защиту для украинцев, которые вынужденно покинули страну и выехали за границу из-за полномасштабной войны РФ, до 4 марта 2027 года.
Отмечается, что решение принято на основании Директивы, которая позволяет продлевать действие временной защиты в условиях, когда возвращение в страну происхождения невозможно из-за войны или угрозы массовых нарушений прав человека.
В Совете ЕС подчеркнули, что полномасштабная война России против Украины продолжается, а ситуация с безопасностью остается критической. По данным Евросоюза, по состоянию на 2025 год временной защитой в странах ЕС пользуются более 4,3 миллиона украинцев.
Следовательно, это решение позволяет украинцам в дальнейшем законно проживать, работать, учиться и получать базовую социальную помощь в странах ЕС без необходимости получения убежища.
В документе также говорится, что государства-члены продолжат обмен информацией, чтобы избежать дублирования статусов в разных странах.
Ранее мы информировали, что одна из стран Европы в 2025 году существенно изменит оплату за проживание для украинских беженцев.
Также мы сообщали, что украинским беженцам, которые во время войны выехали в Великобританию, массово отказывают в убежище.
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