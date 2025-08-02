Гетманцев пояснив вплив санкцій Трампа на РФ

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відповів, чи зможуть мита США змусити Китай відмовитися від співпраці з Росією. Зокрема, посадовець пояснив, як санкції Президента Америки Дональда Трампа вплинуть на процес закінчення повномасштабної війни в України.

Про все це Данило Гетманцев розповів в ефірі Вечір.LIVE.

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На думку Гетманцева, жодні мита не змусять Китай відмовитись від співпраці з РФ.

Посадовець заявив, що санкції Президента США Дональда Трампа проти Москви та країн, що купують російські енергоносії, матимуть обмежений вплив як на Росію, так і на процес завершення повномасштабної війни в Україні.

"Чи це вплине на те, що вони не будуть закупати? Китай, мені здається, ні, буде продовжувати закупати. Якщо щось відбудеться у взаємовідносинах з Індією, я допускаю це, але я б тут не бачив нокдауну для російської економіки", — пояснив голова Комітету ВРУ з питань фінансів.

Крім того, він додав, що Україна — лише невелика частина у великій геополітичній грі Трампа.

"Це рішення вищого рівня, в якому ми, на жаль, займаємо лише одну з таких невеликих частин... Якщо ми хочемо перемогти, ми повинні не брехати собі, мені здається. Якщо говорити про велику геополітичну гру, то ця гра відбувається в протистоянні Сполучених Штатів і Китаю передусім", — резюмував Гетманцев.

Раніше Гетманцев пояснив, на що витрачаються гроші з податків громадян України.

Нагадаємо, що Гетманцев анонсував розгляд Верховною Радою законопроєкту про криптовалюту, метою якого є правовий захист ринку, бірж і людей.