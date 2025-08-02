Гетманцев объяснил влияние санкций Трампа на РФ

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ответил, смогут ли пошлины США заставить Китай отказаться от сотрудничества с Россией. В частности, чиновник объяснил, как санкции Президента Америки Дональда Трампа повлияют на процесс окончания полномасштабной войны в Украине.

Обо всем этом Даниил Гетманцев рассказал в эфире Вечір.LIVE.

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По мнению Гетманцева, никакие пошлины не заставят Китай отказаться от сотрудничества с РФ.

Чиновник заявил, что санкции Президента США Дональда Трампа против Москвы и стран, покупающих российские энергоносители, будут иметь ограниченное влияние как на Россию, так и на процесс завершения полномасштабной войны в Украине.

"Повлияет ли это на то, что они не будут закупать? Китай, мне кажется, нет, будет продолжать закупать. Если что-то произойдет во взаимоотношениях с Индией, я допускаю это, но я бы здесь не видел нокдауна для российской экономики", — объяснил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов.

Кроме того, он добавил, что Украина — лишь небольшая часть в большой геополитической игре Трампа.

"Это решение высшего уровня, в котором мы, к сожалению, занимаем лишь одну из таких небольших частей... Если мы хотим победить, мы должны не врать себе, мне кажется. Если говорить о большой геополитической игре, то эта игра происходит в противостоянии Соединенных Штатов и Китая прежде всего", — резюмировал Гетманцев.

Ранее Гетманцев объяснил, на что тратятся деньги из налогов граждан Украины.

Напомним, что Гетманцев анонсировал рассмотрение Верховной Радой законопроекта о криптовалюте, целью которого является правовая защита рынка, бирж и людей.