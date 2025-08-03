Демографічна криза в Україні — Данило Гетманцев назвав причини

Данило Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

В Україні спостерігається серйозна демографічна криза. Через повномасштабну війну співвідношення народжуваності та смертності стало найгіршим у Європі.

Про це голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів у інтерв'ю Новини.LIVE.

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Гетманцев висловився про демографічну кризу в Україні

Під час повномасштабної війни в Україні різко впала народжуваність. Щоб запобігти кризі уряд має наміри посилити підтримку породілль та молодих родин.

"Кабінет міністрів подав законопроєкт до Верховної Ради про збільшення виплат при народженні дитини — разова виплата на 50 тисяч гривень. Ще є виплати вагітним жінкам — 7 тисяч гривень на місяць, а також до року дитини — 7 тисяч гривень. Тобто є цілий комплекс виплат для того, щоб стимулювати вирішення демографічної ситуації в Україні", — сказав Гетманцев.

Однак, за словами голови комітету ВРУ, до початку російського вторгнення в Україні також спостерігалася проблема із демографією.

"Ми маємо найвищий рівень смертності і його співвідношення до рівня народжуваності в Європі. Ясна річ, що перша причина цього війна, але й до війни ситуація теж не була на нашу користь", — сказав Гетманцев.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев пояснив, як санкції США можуть вплинути на Росію.

Крім того, голова комітету ВРУ дав відповідь, на що витрачаються кошти з податків українців.