Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні демографічна криза — Гетманцев назвав причини

В Україні демографічна криза — Гетманцев назвав причини

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 13:49
Демографічна криза в Україні — Данило Гетманцев назвав причини
Данило Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

В Україні спостерігається серйозна демографічна криза. Через повномасштабну війну співвідношення народжуваності та смертності стало найгіршим у Європі.

Про це голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів у інтерв'ю Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Гетманцев висловився про демографічну кризу в Україні

Під час повномасштабної війни в Україні різко впала народжуваність. Щоб запобігти кризі уряд має наміри посилити підтримку породілль та молодих родин.

"Кабінет міністрів подав законопроєкт до Верховної Ради про збільшення виплат при народженні дитини — разова виплата на 50 тисяч гривень. Ще є виплати вагітним жінкам — 7 тисяч гривень на місяць, а також до року дитини — 7 тисяч гривень. Тобто є цілий комплекс виплат для того, щоб стимулювати вирішення демографічної ситуації в Україні", — сказав Гетманцев.

Однак, за словами голови комітету ВРУ, до початку російського вторгнення в Україні також спостерігалася проблема із демографією.

"Ми маємо найвищий рівень смертності і його співвідношення до рівня народжуваності в Європі. Ясна річ, що перша причина цього війна, але й до війни ситуація теж не була на нашу користь", — сказав Гетманцев.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев пояснив, як санкції США можуть вплинути на Росію.

Крім того, голова комітету ВРУ дав відповідь, на що витрачаються кошти з податків українців.

Данило Гетманцев Україна народжуваність криза смертність демографія
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації