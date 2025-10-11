Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Демограф назвала причину пришвидшення скорочення населення

Демограф назвала причину пришвидшення скорочення населення

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 21:09
Демограф Лібанова заявила про скорочення населення
Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Фото: УП

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова заявила про пришвидшення скорочення населення в Україні. Вона зазначила, що депопуляція в Україні була неминучою ще з 1960-х років.

Про це Елла Лібанова розповіла під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" LB.ua та EFI Group, інформує з місця події головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Реклама
Читайте також:

Демограф про причини скорочення населення в Україні

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова заявила, що депопуляція в Україні була неминучою ще з 1960-х років. Однак вона наголосила, що війна значно пришвидшила скорочення населення України.

Водночас Лібанова додала, що скорочення населення в Україні є прогнозованим явищем, яке почалося задовго до повномасштабної війни Росії.

"Депопуляція була неминучою. Ми, демографи, знали це ще з 60-х років минулого сторіччя. Війна просто шалено пришвидшила цей процес", — сказала Лібанова.

Зокрема, вона зауважила, що держава має правильно вибудувати політику, аби уникнути хаотичної міграції.

Нагадаємо, що нещодавно Данило Гетманцев заявив про те, що в Україні спостерігається серйозна демографічна криза. 

Також стало відомо, що Чернігівщина має критично низьку щільність населення.

українці Україна війна в Україні населення демографія
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації