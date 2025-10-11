Демограф Лібанова заявила про скорочення населення

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Фото: УП

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова заявила про пришвидшення скорочення населення в Україні. Вона зазначила, що депопуляція в Україні була неминучою ще з 1960-х років.

Про це Елла Лібанова розповіла під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" LB.ua та EFI Group, інформує з місця події головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Демограф про причини скорочення населення в Україні

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова заявила, що депопуляція в Україні була неминучою ще з 1960-х років. Однак вона наголосила, що війна значно пришвидшила скорочення населення України.

Водночас Лібанова додала, що скорочення населення в Україні є прогнозованим явищем, яке почалося задовго до повномасштабної війни Росії.

"Депопуляція була неминучою. Ми, демографи, знали це ще з 60-х років минулого сторіччя. Війна просто шалено пришвидшила цей процес", — сказала Лібанова.

Зокрема, вона зауважила, що держава має правильно вибудувати політику, аби уникнути хаотичної міграції.

