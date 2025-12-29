Прифронтові громади дедалі частіше виступають за припинення бойових дій — соціолог

Українці. Фото: ЮНІСЕФ

Запит на зупинку бойових дій в Україні зростає у регіонах, наближених до лінії фронту, навіть якщо це потребує складних і болісних рішень. Водночас у тилових областях, зокрема на заході країни, значно частіше звучать гасла про продовження війни "до кінця".

Про це розповів керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю РБК-Україна.

Скільки відсотків українців підтримують переговори

За словами соціолога, різниця у сприйнятті війни напряму пов'язана з відстанню до фронту та щоденним досвідом життя під загрозою обстрілів.

"На заході люди відносно далі від фронту, і фрази про "будемо воювати до кінця" там більш поширені. А чим ти ближче до лінії фронту, тим небезпечніше, там до тебе вже росіяни дострілюють і дронами залітають і так далі. Тому ти вже починаєш говорити: слухайте, ну навіщо нам це все, давайте вже зупинимось на тому, що ми маємо. Ця лінія існує, там невеликі насправді різниці, але тренд справді є, зі сходу на захід", — сказав Антипович.

Водночас загальнонаціональні опитування показують, що майже дві третини громадян вважають завершення війни можливим лише дипломатичним шляхом. Ще близько третини українців наполягають на повному відновленні територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року або, щонайменше, поверненні до лінії розмежування станом на 2022 рік.

"Колись більше, колись менше, воно коливається, але запит на перемовини у два рази більше, як-ніяк. А коли запитуєш українця: а який реальний шлях завершення війни — а не бажаний — то там під 80 відсотків кажуть, що реальний шлях — це тільки перемовини. Чому під 80%, тому що ті самі 60% кажуть про перемовини із залученням міжнародних партнерів, 20 відсотків кажуть, що взагалі треба прямі перемовини з росіянами. А це разом 80 відсотків за перемовини, трошки більше за 10% виступають за військовий шлях, звільнення територій до кінця. І ще є частина невизначених", — наголосив соціолог.

Антипович наголосив, що загальна підтримка ідеї переговорів не означає єдності щодо конкретних умов майбутніх домовленостей. Теми членства в НАТО, мовної політики, релігійних питань та статусу територій сприймаються суспільством по-різному, а найбільш болючим залишається питання територій.

"Ніхто не хоче і не буде визнавати окуповані території російськими. Тим більше виходити з тих місць, які зайняті українськими військовими. Але ж, якщо буде запропонований такий компроміс, якщо це буде єдина можлива конфігурація цих перемовин, тоді українцю, який, знову ж таки, в більшості своїй за переговорний процес, доведеться це прийняти. Коли Володимир Зеленський каже, що треба провести референдум щодо цього, ймовірно, це правильне рішення", — додав експерт.

