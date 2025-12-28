Відео
Адвокат озвучив головні ризики проведення виборів за 90 днів

Дата публікації: 28 грудня 2025 10:52
Вибори в Україні — адвокат озвучив головні ризики голосування
Вибори. Фото: Суспільне

Навіть за наявності технічної можливості провести вибори за 90 днів цього часу недостатньо для забезпечення чесного та прозорого процесу. Поспіх у підготовці може створити серйозні ризики для легітимності волевиявлення громадян.

Про це заявив член комітету з питань інформполітики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц в ефірі Ранок.LIVE.

Ризики для проведення виборів в Україні

Як пояснив адвокат, формальне укладання виборів у 90-денний термін не гарантує їхньої якості та прозорості. За його словами, за таких умов неможливо забезпечити повноцінну передвиборчу агітацію, коректний підрахунок голосів і належний контроль за процесом.

"Питання в тому, щоб упередити проблеми проведення повноцінних агітаційних заходів і як потім рахувати голоси? У мирний період ми з вами бачили "вкиди", каруселі з відкріпними талонами — коли перевозили виборців з одного місця на інше, величезну кількість проблем підрахування бюлетенів. І це все стосувалося одного виборчого дня і фактично двох-трьох діб роботи ЦВК і ДВК. Якщо ми говоримо про проведення виборів у онлайн- або змішаному форматах, тоді виникає питання, хто буде тими особами, які писатимуть кінцеві протоколи, і який на них буде вплив?", — сказав Куц.

За словами експерта, додаткову загрозу становлять можливі маніпуляції, з якими Україна вже стикалася під час попередніх виборчих кампаній. Особливо небезпечним він назвав перехід до електронного або змішаного голосування, де виникають питання контролю серверів і формування фінальних протоколів.

Куц наголосив, що у разі непрозорого виборчого процесу результати можуть бути зрозумілими лише для "політичних шулерів", а не для суспільства. Це, на його думку, поставить під сумнів саме право громадян на вільне і чесне волевиявлення.

"Ми тоді не можемо говорити про вільне волевиявлення громадян. І тоді постає питання, що для них краще — залишитися з вибором, який вони зробили шість років тому, але то було вільне волевиявлення або зайти в новий виборчий процес, у якому буде все незрозуміло для громадян як виборців, але буде все зрозуміло для "шулерів" політики і влади", — додав Куц.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав умови, за яких можливе проведення виборів.

А також у Верховній Раді озвучили ключові проблеми, які потрібно усунути до проведення голосування.

