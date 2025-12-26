Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У ВРУ назвали проблеми, які потрібно вирішити до виборів

У ВРУ назвали проблеми, які потрібно вирішити до виборів

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 18:27
Вибори в Україні — які головні проблеми потрібно вирішити
Вибори в Україні. Фото: РБК-Україна

До виборів в Україні є низка проблем, які потрібно вирішити. Перше за все це стосується безпеки та порушення права військовослужбовців бути обраними.

Про це заявив голова комітету з питань нацбезпеки й оборони Олександр Завітневич під час засідання робочої групи щодо підготовки до виборів. 

Реклама
Читайте також:

Які проблеми потрібно вирішити до виборів

Завітневич заявив, що перш за все до виборів потрібно вирішити питання безпеки процесу голосування та порушення права військовослужбовців бути обраними. За його словами, військовий не може виконувати свої обов'язки на полі бою і проводити виборчу кампанію.

Нардеп також наголосив, що для більшості військових тема виборів не є першочерговою — головним залишається перемога у війні та захист країни.

"Про вибори військові говорять в кінці списку, коли йдеться про які загальнодержавні речі. Звісно, у військових перше — це війна та утримати країну. Тому, дякую, що є розуміння у всіх, що думка військових надважлива ", — сказав він. 

Голова комітету з питань нацбезпеки й оборони додав, що найкращою гарантією безпеки для України залишаються Збройні сили та інші військові формування, а думка військових у питаннях виборів є надважливою.

Нагадаємо, 26 грудня відбулося перше засідання робочої групи з питань підготовки виборів. До її складу залучено вже близько 60 людей.

Водночас Михайло Подоляк розповів, яким чином можуть відбутися вибори і референдум. Це може бути паралельно, однак будь-які рішення мають відповідати нормам міжнародного права.

вибори військові проблеми голосування війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації