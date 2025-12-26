Вибори в Україні — які головні проблеми потрібно вирішити

Вибори в Україні. Фото: РБК-Україна

До виборів в Україні є низка проблем, які потрібно вирішити. Перше за все це стосується безпеки та порушення права військовослужбовців бути обраними.

Про це заявив голова комітету з питань нацбезпеки й оборони Олександр Завітневич під час засідання робочої групи щодо підготовки до виборів.

Які проблеми потрібно вирішити до виборів

Завітневич заявив, що перш за все до виборів потрібно вирішити питання безпеки процесу голосування та порушення права військовослужбовців бути обраними. За його словами, військовий не може виконувати свої обов'язки на полі бою і проводити виборчу кампанію.

Нардеп також наголосив, що для більшості військових тема виборів не є першочерговою — головним залишається перемога у війні та захист країни.

"Про вибори військові говорять в кінці списку, коли йдеться про які загальнодержавні речі. Звісно, у військових перше — це війна та утримати країну. Тому, дякую, що є розуміння у всіх, що думка військових надважлива ", — сказав він.

Голова комітету з питань нацбезпеки й оборони додав, що найкращою гарантією безпеки для України залишаються Збройні сили та інші військові формування, а думка військових у питаннях виборів є надважливою.

Нагадаємо, 26 грудня відбулося перше засідання робочої групи з питань підготовки виборів. До її складу залучено вже близько 60 людей.

Водночас Михайло Подоляк розповів, яким чином можуть відбутися вибори і референдум. Це може бути паралельно, однак будь-які рішення мають відповідати нормам міжнародного права.