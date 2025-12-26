Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В ВРУ назвали проблемы, которые нужно решить до выборов

В ВРУ назвали проблемы, которые нужно решить до выборов

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 18:27
Выборы в Украине — какие главные проблемы нужно решить
Выборы в Украине. Фото: РБК-Украина

До выборов в Украине есть ряд проблем, которые нужно решить. Прежде всего это касается безопасности и нарушения права военнослужащих быть избранными.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич во время заседания рабочей группы по подготовке к выборам.

Реклама
Читайте также:

Какие проблемы нужно решить до выборов

Завитневич заявил, что прежде всего до выборов нужно решить вопрос безопасности процесса голосования и нарушения права военнослужащих быть избранными. По его словам, военный не может выполнять свои обязанности на поле боя и проводить избирательную кампанию.

Нардеп также отметил, что для большинства военных тема выборов не является первоочередной — главным остается победа в войне и защита страны.

"О выборах военные говорят в конце списка, когда речь идет о каких-то общегосударственных вещах. Конечно, у военных первое — это война и удержать страну. Поэтому, спасибо, что есть понимание у всех, что мнение военных сверхважно", — сказал он.

Председатель комитета по вопросам нацбезопасности и обороны добавил, что лучшей гарантией безопасности для Украины остаются Вооруженные силы и другие военные формирования, а мнение военных в вопросах выборов является сверхважной.

Напомним, 26 декабря состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам подготовки выборов. В ее состав привлечено уже около 60 человек.

В то же время Михаил Подоляк рассказал, каким образом могут состояться выборы и референдум. Это может быть параллельно, однако любые решения должны соответствовать нормам международного права.

выборы военные проблемы голосование война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации