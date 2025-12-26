Выборы в Украине — какие главные проблемы нужно решить

Выборы в Украине. Фото: РБК-Украина

До выборов в Украине есть ряд проблем, которые нужно решить. Прежде всего это касается безопасности и нарушения права военнослужащих быть избранными.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич во время заседания рабочей группы по подготовке к выборам.

Реклама

Читайте также:

Какие проблемы нужно решить до выборов

Завитневич заявил, что прежде всего до выборов нужно решить вопрос безопасности процесса голосования и нарушения права военнослужащих быть избранными. По его словам, военный не может выполнять свои обязанности на поле боя и проводить избирательную кампанию.

Нардеп также отметил, что для большинства военных тема выборов не является первоочередной — главным остается победа в войне и защита страны.

"О выборах военные говорят в конце списка, когда речь идет о каких-то общегосударственных вещах. Конечно, у военных первое — это война и удержать страну. Поэтому, спасибо, что есть понимание у всех, что мнение военных сверхважно", — сказал он.

Председатель комитета по вопросам нацбезопасности и обороны добавил, что лучшей гарантией безопасности для Украины остаются Вооруженные силы и другие военные формирования, а мнение военных в вопросах выборов является сверхважной.

Напомним, 26 декабря состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам подготовки выборов. В ее состав привлечено уже около 60 человек.

В то же время Михаил Подоляк рассказал, каким образом могут состояться выборы и референдум. Это может быть параллельно, однако любые решения должны соответствовать нормам международного права.