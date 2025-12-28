Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Адвокат озвучил главные риски проведения выборов за 90 дней

Адвокат озвучил главные риски проведения выборов за 90 дней

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 10:52
Выборы в Украине — адвокат озвучил главные риски голосования
Выборы. Фото: Общественное

Даже при наличии технической возможности провести выборы за 90 дней этого времени недостаточно для обеспечения честного и прозрачного процесса. Спешка в подготовке может создать серьезные риски для легитимности волеизъявления граждан.

Об этом заявил член комитета по вопросам информполитики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Риски для проведения выборов в Украине

Как пояснил адвокат, формальное заключение выборов в 90-дневный срок не гарантирует их качества и прозрачности. По его словам, при таких условиях невозможно обеспечить полноценную предвыборную агитацию, корректный подсчет голосов и надлежащий контроль за процессом.

"Вопрос в том, чтобы предупредить проблемы проведения полноценных агитационных мероприятий и как потом считать голоса? В мирный период мы с вами видели "вбросы", карусели с открепительными талонами — когда перевозили избирателей с одного места на другое, огромное количество проблем подсчета бюллетеней. И это все касалось одного избирательного дня и фактически двух-трех суток работы ЦИК и УИК. Если мы говорим о проведении выборов в онлайн- или смешанном форматах, тогда возникает вопрос, кто будет теми лицами, которые будут писать конечные протоколы, и какое на них будет влияние?", — сказал Куц.

По словам эксперта, дополнительную угрозу представляют возможные манипуляции, с которыми Украина уже сталкивалась во время предыдущих избирательных кампаний. Особенно опасным он назвал переход к электронному или смешанному голосованию, где возникают вопросы контроля серверов и формирования финальных протоколов.

Куц подчеркнул, что в случае непрозрачного избирательного процесса результаты могут быть понятными только для "политических шулеров", а не для общества. Это, по его мнению, поставит под сомнение само право граждан на свободное и честное волеизъявление.

"Мы тогда не можем говорить о свободном волеизъявлении граждан. И тогда возникает вопрос, что для них лучше — остаться с выбором, который они сделали шесть лет назад, но это было свободное волеизъявление или зайти в новый избирательный процесс, в котором будет все непонятно для граждан как избирателей, но будет все понятно для "шулеров" политики и власти", — добавил Куц.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых возможно проведение выборов.

А также в Верховной Раде озвучили ключевые проблемы, которые нужно устранить до проведения голосования.

выборы референдум Украина голосование президент
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации