Выборы в Украине — адвокат озвучил главные риски голосования

Выборы. Фото: Общественное

Даже при наличии технической возможности провести выборы за 90 дней этого времени недостаточно для обеспечения честного и прозрачного процесса. Спешка в подготовке может создать серьезные риски для легитимности волеизъявления граждан.

Об этом заявил член комитета по вопросам информполитики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Риски для проведения выборов в Украине

Как пояснил адвокат, формальное заключение выборов в 90-дневный срок не гарантирует их качества и прозрачности. По его словам, при таких условиях невозможно обеспечить полноценную предвыборную агитацию, корректный подсчет голосов и надлежащий контроль за процессом.

"Вопрос в том, чтобы предупредить проблемы проведения полноценных агитационных мероприятий и как потом считать голоса? В мирный период мы с вами видели "вбросы", карусели с открепительными талонами — когда перевозили избирателей с одного места на другое, огромное количество проблем подсчета бюллетеней. И это все касалось одного избирательного дня и фактически двух-трех суток работы ЦИК и УИК. Если мы говорим о проведении выборов в онлайн- или смешанном форматах, тогда возникает вопрос, кто будет теми лицами, которые будут писать конечные протоколы, и какое на них будет влияние?", — сказал Куц.

По словам эксперта, дополнительную угрозу представляют возможные манипуляции, с которыми Украина уже сталкивалась во время предыдущих избирательных кампаний. Особенно опасным он назвал переход к электронному или смешанному голосованию, где возникают вопросы контроля серверов и формирования финальных протоколов.

Куц подчеркнул, что в случае непрозрачного избирательного процесса результаты могут быть понятными только для "политических шулеров", а не для общества. Это, по его мнению, поставит под сомнение само право граждан на свободное и честное волеизъявление.

"Мы тогда не можем говорить о свободном волеизъявлении граждан. И тогда возникает вопрос, что для них лучше — остаться с выбором, который они сделали шесть лет назад, но это было свободное волеизъявление или зайти в новый избирательный процесс, в котором будет все непонятно для граждан как избирателей, но будет все понятно для "шулеров" политики и власти", — добавил Куц.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых возможно проведение выборов.

А также в Верховной Раде озвучили ключевые проблемы, которые нужно устранить до проведения голосования.