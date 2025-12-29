Сколько процентов украинцев поддерживают переговоры — социолог дал разъяснения

Украинцы. Фото: ЮНИСЕФ

Запрос на остановку боевых действий в Украине растет в регионах, приближенных к линии фронта, даже если это требует сложных и болезненных решений. В то же время в тыловых областях, в частности на западе страны, значительно чаще звучат лозунги о продолжении войны "до конца".

Об этом рассказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью РБК-Украина.

По словам социолога, разница в восприятии войны напрямую связана с расстоянием до фронта и ежедневным опытом жизни под угрозой обстрелов.

"На западе люди относительно дальше от фронта, и фразы о "будем воевать до конца" там более распространены. А чем ты ближе к линии фронта, тем опаснее, там к тебе уже россияне достреливают и дронами залетают и так далее. Поэтому ты уже начинаешь говорить: слушайте, ну зачем нам это все, давайте уже остановимся на том, что мы имеем. Эта линия существует, там небольшие на самом деле разницы, но тренд действительно есть, с востока на запад", — сказал Антипович.

В то же время общенациональные опросы показывают, что почти две трети граждан считают завершение войны возможным только дипломатическим путем. Еще около трети украинцев настаивают на полном восстановлении территориальной целостности в пределах границ 1991 года или, по меньшей мере, возвращении к линии разграничения по состоянию на 2022 год.

"Когда-то больше, когда-то меньше, оно колеблется, но запрос на переговоры в два раза больше, как-никак. А когда спрашиваешь украинца: а какой реальный путь завершения войны — а не желаемый — то там под 80 процентов говорят, что реальный путь — это только переговоры. Почему под 80%, потому что те же 60% говорят о переговорах с привлечением международных партнеров, 20 процентов говорят, что вообще надо прямые переговоры с россиянами. А это вместе 80 процентов за переговоры, чуть больше 10% выступают за военный путь, освобождение территорий до конца. И еще есть часть неопределенных", — отметил социолог.

Антипович отметил, что общая поддержка идеи переговоров не означает единства относительно конкретных условий будущих договоренностей. Темы членства в НАТО, языковой политики, религиозных вопросов и статуса территорий воспринимаются обществом по-разному, а наиболее болезненным остается вопрос территорий.

"Никто не хочет и не будет признавать оккупированные территории российскими. Тем более выходить из тех мест, которые заняты украинскими военными. Но если будет предложен такой компромисс, если это будет единственно возможная конфигурация этих переговоров, тогда украинцу, который, опять же, в большинстве своем за переговорный процесс, придется это принять. Когда Владимир Зеленский говорит, что надо провести референдум по этому поводу, вероятно, это правильное решение", — добавил эксперт.

