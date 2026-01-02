Украинцы против территориальных уступок России ради мира — опрос

Люди возле мемориала. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Общественное мнение украинцев относительно войны и возможного мира за последние месяцы почти не изменилось. Люди не верят в скорое завершение войны и настроены на то, что она может продолжаться еще долго. Кроме того, украинцы в основном не согласны с требованиями России отдать ей украинские восточные территории.

Об этом стало известно из результатов опроса Киевского международного института социологии.

Украинцы не готовы признавать оккупированные территории частью России, не поддерживают выход из территорий, которые сейчас контролирует Украина, не соглашаются на ослабление Сил обороны и любые ограничения государственного суверенитета.

По сравнению с началом октября 2025 года существенных изменений не зафиксировано. По состоянию на последнюю волну опроса 53% респондентов категорически выступают против любых территориальных уступок — почти столько же, как и осенью, когда этот показатель составлял 54%.

Результаты опросов о сдаче территорий. Фото: скриншот

Доля тех, кто в целом допускает возможность определенных территориальных потерь ради завершения войны, уменьшилась с 38% до 33%. В то же время возросло количество граждан, которые не смогли определиться с позицией: если раньше таких было 8%, то сейчас — уже 14%.

Согласно опросам, украинцы хотят мира и не отвергают идеи переговоров, даже если они предполагают сложные решения. Но общество хорошо понимает цену таких компромиссов.

Даже замораживание линии фронта означало бы, что миллионы людей останутся в оккупации, а переселенцы и беженцы не смогут вернуться домой. Для украинцев это уже очень тяжелый шаг.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий объясняет, что согласиться на подобный сценарий украинцы могут лишь при наличии реальных и надежных гарантий безопасности. Без них идею замораживания войны общество не поддержит. Если же гарантии будут убедительными, отношение населения еще может измениться.

Несмотря на усталость, большинство украинцев готовы и в дальнейшем сопротивляться. Как отмечает Грушецкий, люди реалистично оценивают ситуацию и не ждут быстрой победы.

