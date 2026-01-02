Видео
Как украинцы изменили отношение к сдаче территорий — опрос

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 14:08
Украинцы против территориальных уступок России ради мира — опрос
Люди возле мемориала. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Общественное мнение украинцев относительно войны и возможного мира за последние месяцы почти не изменилось. Люди не верят в скорое завершение войны и настроены на то, что она может продолжаться еще долго. Кроме того, украинцы в основном не согласны с требованиями России отдать ей украинские восточные территории.

Об этом стало известно из результатов опроса Киевского международного института социологии.

Читайте также:

Как украинцы относятся к вопросу сдачи территорий России

Украинцы не готовы признавать оккупированные территории частью России, не поддерживают выход из территорий, которые сейчас контролирует Украина, не соглашаются на ослабление Сил обороны и любые ограничения государственного суверенитета.

По сравнению с началом октября 2025 года существенных изменений не зафиксировано. По состоянию на последнюю волну опроса 53% респондентов категорически выступают против любых территориальных уступок — почти столько же, как и осенью, когда этот показатель составлял 54%.

null
Результаты опросов о сдаче территорий. Фото: скриншот

Доля тех, кто в целом допускает возможность определенных территориальных потерь ради завершения войны, уменьшилась с 38% до 33%. В то же время возросло количество граждан, которые не смогли определиться с позицией: если раньше таких было 8%, то сейчас — уже 14%.

Согласно опросам, украинцы хотят мира и не отвергают идеи переговоров, даже если они предполагают сложные решения. Но общество хорошо понимает цену таких компромиссов.

Даже замораживание линии фронта означало бы, что миллионы людей останутся в оккупации, а переселенцы и беженцы не смогут вернуться домой. Для украинцев это уже очень тяжелый шаг.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий объясняет, что согласиться на подобный сценарий украинцы могут лишь при наличии реальных и надежных гарантий безопасности. Без них идею замораживания войны общество не поддержит. Если же гарантии будут убедительными, отношение населения еще может измениться.

Несмотря на усталость, большинство украинцев готовы и в дальнейшем сопротивляться. Как отмечает Грушецкий, люди реалистично оценивают ситуацию и не ждут быстрой победы.

Напомним, о сдаче территорий в пользу России высказывался и Александр Сырский, который заверил, что военные не сложат оружие.

Также советник ОПУ Михаил Подоляк объяснил, что будет с территориями Украины и как украинцы могут решить их судьбу.

Между тем в Украине значительно ухудшилась демографическая ситуация. Бывший премьер-министр Украины объяснил, какой уровень рождаемости в стране сейчас.

Ранее социологи группы "Рейтинг" узнали, как влияет близость к фронту на общественное мнение об окончании войны любым путем.

украинцы опрос война в Украине Россия соцопрос
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
