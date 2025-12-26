Подоляк заявив, що якщо буде обговорення буферних зон, питання винесуть на референдум

Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський зафіксував чітку позицію щодо завершення війни — сторони стоять там, де стоять. Якщо ж територіальні питання будуть стосуватися буферних зон, то при такому сценарії буде проведено референдум.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Реклама

Читайте також:

Чи буде "обмін" територіями з РФ

"В рамках переговорного процесу можна обговорювати будь-які сценарії. Але поки що президент фіксує чітку позицію. Є сценарій номер один – стоїмо там, де стоїмо. Все, це тимчасово окуповані території, лінія розмежування, ну і далі, безумовно, моніторингові місії, хтось має контролювати, щоб не було порушень і так далі", — сказав радник ОП.

Подоляк зазначив, що це оптимальний сценарій для заморозки війни, виходу з її гарячої фази із подальшими переговорами.

Водночас інші сценарії — це те, що обговорюються, але їх наразі немає ще. Зокрема, це вихід Росії з якихось території, наприклад, із півдня. Однак, як відомо, РФ не хочу нікуди виходити.

За словами радника ОП, Зеленський готовий все обговорити. Але ж як тільки українська сторона каже, що готова обговорити, тоді в Росії заявляють, що хочуть отримати все.

"За рахунок обговорення сценаріїв, президент в рамках переговорного процесу показує, що Росія не прийме жодного варіанту, поки не буде відчувати тиску. Але ми готові обговорювати. На сьогоднішній день немає формули, але президент наполягає на двох речах", — сказав Подоляк.

Він уточнив, що в першу чергу, оптимальним варіантом для України є зупинка обох сторін там, же стоять вони зараз.

"Це лінія розмежування, фіксація "відведення тяжкої зброї, але це все вже тактично треба проговорювати, якщо така формула буде прийнята. І безумовно там має хтось стояти між суб'єктами і нами, і так далі", — пояснив Подоляк.

Інша ж формула, якщо вона передбачає віддати щось Росії - то ніхто на це не піде. Однак, якщо буде обговорення буферних зон, тоді має відбутися референдум.

"Маємо щось віддати Росії, зафіксувати за ними? На це ніхто не піде. Але в будь-якому випадку, якщо територіальні питання будуть стосуватись буферних зон, знову ж таки, це тільки обговорюється… Якщо буде такий сценарій — тоді це референдум", — розповів радник ОП.

На уточнююче питання, чи обговорюється питання, що Росія піде з півдня України та Харківської області, Подоляк відповів, що є розмова про варіант, щоб РФ має вийти з усіх областей, де вона навіть по кілометру захопила.

"Було бажано, що вона пішла з Луганщини, Донеччини і Криму. А Росія наполягає, що має контролювати області, які вписала собі у свої неіснуючі конституції. Але ще раз підкреслюю: ми з вами заходимо туди, чого ще немає", — резюмував він.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський розкрив всі 20 пунктів мирного плану, включаючи інформацію щодо територіального питання.

Також він сказав, що документ для завершення війни може бути винесений на референдум. Це буде у тому випадку, якщо територіальне питання буде вирішуватися через створення потенційної вільної економічної зони на Донбасі.