Завершення війни в Україні — Зеленський висловився про проведення референдуму

Зеленський припустив проведення референдуму для завершення війни
Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 10:23
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про завершення війни, у разі його підписання, може бути винесений на загальнонаціональний референдум. За його словами, така потреба можлива, якщо територіальні питання в межах угоди вирішуватимуться, зокрема, через створення потенційної вільної економічної зони на Донбасі.
Як повідомляє "Укрінформ", Зеленський також зазначив, що референдум і вибори президента можуть відбутися одночасно — орієнтовно через 60-90 днів після підписання угоди.
Реклама
Читайте також:
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама