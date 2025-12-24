Завершення війни в Україні — Зеленський висловився про проведення референдуму

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про завершення війни, у разі його підписання, може бути винесений на загальнонаціональний референдум. За його словами, така потреба можлива, якщо територіальні питання в межах угоди вирішуватимуться, зокрема, через створення потенційної вільної економічної зони на Донбасі.

Як повідомляє "Укрінформ", Зеленський також зазначив, що референдум і вибори президента можуть відбутися одночасно — орієнтовно через 60-90 днів після підписання угоди.

