Завершение войны в Украине — Зеленский высказался о проведении референдума

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документ о завершении войны, в случае его подписания, может быть вынесен на общенациональный референдум. По его словам, такая потребность возможна, если территориальные вопросы в рамках соглашения будут решаться, в частности, через создание потенциальной свободной экономической зоны на Донбассе.

Как сообщает "Укринформ", Зеленский также отметил, что референдум и выборы президента могут состояться одновременно — ориентировочно через 60-90 дней после подписания соглашения.

