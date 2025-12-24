Видео
Україна
Зеленский допустил проведение референдума для завершения войны

Зеленский допустил проведение референдума для завершения войны

Дата публикации 24 декабря 2025 10:23
Завершение войны в Украине — Зеленский высказался о проведении референдума
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документ о завершении войны, в случае его подписания, может быть вынесен на общенациональный референдум. По его словам, такая потребность возможна, если территориальные вопросы в рамках соглашения будут решаться, в частности, через создание потенциальной свободной экономической зоны на Донбассе.

Как сообщает "Укринформ", Зеленский также отметил, что референдум и выборы президента могут состояться одновременно — ориентировочно через 60-90 дней после подписания соглашения.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
