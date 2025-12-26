Подоляк заявил, что если будет обсуждение буферных зон, вопрос вынесут на референдум

Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский зафиксировал четкую позицию по завершению войны — стороны стоят там, где стоят. Если же территориальные вопросы будут касаться буферных зон, то при таком сценарии будет проведен референдум.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Будет ли "обмен" территориями с РФ

"В рамках переговорного процесса можно обсуждать любые сценарии. Но пока что президент фиксирует четкую позицию. Есть сценарий номер один - стоим там, где стоим. Все, это временно оккупированные территории, линия разграничения, ну и дальше, безусловно, мониторинговые миссии, кто-то должен контролировать, чтобы не было нарушений и так далее", — сказал советник ОП.

Подоляк отметил, что это оптимальный сценарий для заморозки войны, выхода из ее горячей фазы с последующими переговорами.

В то же время другие сценарии — это то, что обсуждаются, но их пока нет еще. В частности, это выход России с каких-то территорий, например, с юга. Однако, как известно, РФ не хочет никуда выходить.

По словам советника ОП, Зеленский готов все обсудить. Но как только украинская сторона говорит, что готова обсудить, тогда в России заявляют, что хотят получить все.

"За счет обсуждения сценариев, президент в рамках переговорного процесса показывает, что Россия не примет ни одного варианта, пока не будет чувствовать давления. Но мы готовы обсуждать. На сегодняшний день нет формулы, но президент настаивает на двух вещах", — сказал Подоляк.

Он уточнил, что в первую очередь, оптимальным вариантом для Украины является остановка обеих сторон там, же стоят они сейчас.

"Это линия разграничения, фиксация "отвода тяжелого оружия, но это все уже тактически надо проговаривать, если такая формула будет принята. И безусловно там должен кто-то стоять между субъектами и нами, и так далее", — пояснил Подоляк.

Другая же формула, если она предусматривает отдать что-то России — то никто на это не пойдет. Однако, если будет обсуждение буферных зон, тогда должен состояться референдум.

"Должны что-то отдать России, зафиксировать за ними? На это никто не пойдет. Но в любом случае, если территориальные вопросы будут касаться буферных зон, опять же, это только обсуждается... Если будет такой сценарий — тогда это референдум", — рассказал советник ОП.

На уточняющий вопрос, обсуждается ли вопрос, что Россия уйдет с юга Украины и Харьковской области, Подоляк ответил, что есть разговор о варианте, чтобы РФ должна выйти из всех областей, где она даже по километру захватила.

"Было желательно, что она ушла из Луганщины, Донетчины и Крыма. А Россия настаивает, что должна контролировать области, которые вписала себе в свои несуществующие конституции. Но еще раз подчеркиваю: мы с вами заходим туда, чего еще нет", — резюмировал он.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский раскрыл все 20 пунктов мирного плана, включая информацию по территориальному вопросу.

Также он сказал, что документ для завершения войны может быть вынесен на референдум. Это будет в том случае, если территориальный вопрос будет решаться через создание потенциальной свободной экономической зоны на Донбассе.