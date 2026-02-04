Видео
Главная Новости дня Зеленский ответил, сколько времени надо РФ для захвата Донбасса

Зеленский ответил, сколько времени надо РФ для захвата Донбасса

Дата публикации 4 февраля 2026 22:22
За сколько времени россияне смогут захватить Донбасс - Зеленский ответил
Россиянам понадобится минимум два года, чтобы захватить Донбасс. Однако они так долго не продержатся.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

Зеленский о ситуации на фронте

"Чтобы завоевать восток Украины, им будет стоить еще 800 тысяч трупов, трупов их солдат. Им понадобится минимум два года, с очень медленным продвижением. По моему мнению, они так долго не продержатся", - сказал Зеленский.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
