За сколько времени россияне смогут захватить Донбасс - Зеленский ответил

Россиянам понадобится минимум два года, чтобы захватить Донбасс. Однако они так долго не продержатся.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

"Чтобы завоевать восток Украины, им будет стоить еще 800 тысяч трупов, трупов их солдат. Им понадобится минимум два года, с очень медленным продвижением. По моему мнению, они так долго не продержатся", - сказал Зеленский.

