Какова истинная цель ударов РФ по украинской энергетике — Зеленский объяснил

Россияне не просто так бьют по украинской энергетике именно сейчас. Они используют самую холодную зиму за последние годы, чтобы заставить украинцев пойти на уступки.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью "France 2" в среду, 4 февраля.

Зеленский об ударах РФ по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что россияне пользуются холодом, чтобы нанести украинцам больше страданий. Такая тактика врага направлена на то, чтобы заставить Киев принять то, "что американцы называют компромиссом".

"Несмотря на этот ледяной холод, это самая суровая, самая холодная зима с начала войны, россияне атаковали энергетическую инфраструктуру, лишив сотни тысяч украинцев отопления", — отметил глава государства.

