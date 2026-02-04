Видео
Главная Новости дня Зеленский назвал истинную цель российских ударов по энергетике

Зеленский назвал истинную цель российских ударов по энергетике

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 22:54
Какова истинная цель ударов РФ по украинской энергетике — Зеленский объяснил
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Россияне не просто так бьют по украинской энергетике именно сейчас. Они используют самую холодную зиму за последние годы, чтобы заставить украинцев пойти на уступки.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью "France 2" в среду, 4 февраля.

Читайте также:

Зеленский об ударах РФ по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что россияне пользуются холодом, чтобы нанести украинцам больше страданий. Такая тактика врага направлена на то, чтобы заставить Киев принять то, "что американцы называют компромиссом".

"Несмотря на этот ледяной холод, это самая суровая, самая холодная зима с начала войны, россияне атаковали энергетическую инфраструктуру, лишив сотни тысяч украинцев отопления", — отметил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский ответил, за сколько РФ сможет захватить Донбасс. Он также назвал уступку, на которую согласна пойти Украина.

Также мы глава государства ответил, кого на самом деле боится российский диктатор. По словам Зеленского, именно этот человек имеет влияние на Путина.

Владимир Зеленский обстрелы энергетика Россия
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
