Путин боится только Трампа - Зеленский - Зеленский

Зеленский раскрыл, кого на самом деле боится Путин
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин боится только Дональда Трампа. При этом европейские политики не имеют такого влияния на диктатора.
Об этом глава государства сказал в интервью французскому телеканалу France 2.
Путин боится только Трампа
По словам Зеленского, Трамп осознает, что имеет реальные рычаги влияния на Россию - в частности через экономику, санкции и поставки оружия.
"Если Трамп знает, что Путин его боится, то он не примет все условия российского президента", — сказал украинский лидер.
Отвечая на вопрос журналиста об отношении Путина к европейским лидерам, Зеленский отметил, что, несмотря на благодарность за значительную помощь со стороны Европы, российский президент их, к сожалению, не боится.
"Они наши партнеры, они нам очень помогли, но Путин, к сожалению, их не боится", — пояснил он.
