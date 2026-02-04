Видео
Главная Новости дня Зеленский раскрыл, кого на самом деле боится Путин

Зеленский раскрыл, кого на самом деле боится Путин

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 22:20
Путин боится только Трампа - Зеленский - Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин боится только Дональда Трампа. При этом европейские политики не имеют такого влияния на диктатора.

Об этом глава государства сказал в интервью французскому телеканалу France 2.

Читайте также:

Путин боится только Трампа

По словам Зеленского, Трамп осознает, что имеет реальные рычаги влияния на Россию - в частности через экономику, санкции и поставки оружия.

"Если Трамп знает, что Путин его боится, то он не примет все условия российского президента", — сказал украинский лидер.

Отвечая на вопрос журналиста об отношении Путина к европейским лидерам, Зеленский отметил, что, несмотря на благодарность за значительную помощь со стороны Европы, российский президент их, к сожалению, не боится.

"Они наши партнеры, они нам очень помогли, но Путин, к сожалению, их не боится", — пояснил он.

Напомним, что в СМИ писали, что подход президента США Дональда Трампа к миру создает предпосылки для следующей войны в Украине.

Кроме того, Дональд Трамп рассказал, чего он хочет от главы Кремля Владимира Путина.

Владимир Зеленский США владимир путин Дональд Трамп война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
