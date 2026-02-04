Видео
Главная Новости дня Трамп сказал, чего хочет от Путина по Украине

Трамп сказал, чего хочет от Путина по Украине

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 00:19
Трамп хочет, чтобы Путин закончил войну в Украине
Срочная новость

Президент США Дональд Трамп рассказал, чего он хочет от главы Кремля Владимира Путина. По его словам, он хочет, чтобы Путин закончил войну в Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Читайте также:

Что сказал Трамп о своих ожиданиях от Путина

"Я хочу, чтобы он (Путин. — Ред.) закончил войну. Я говорил, я хочу, чтобы он закончил войну", — заявил по президент США.

При этом Дональд Трамп не уточнил, когда именно состоялся этот разговор.

Новость дополняется...

владимир путин Дональд Трамп Украина перемирие война в Украине мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
