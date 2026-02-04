Трамп хочет, чтобы Путин закончил войну в Украине

Трамп сказал, чего хочет от Путина по Украине
Дата публикации 4 февраля 2026 00:19
Президент США Дональд Трамп рассказал, чего он хочет от главы Кремля Владимира Путина. По его словам, он хочет, чтобы Путин закончил войну в Украине.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.
"Я хочу, чтобы он (Путин. — Ред.) закончил войну. Я говорил, я хочу, чтобы он закончил войну", — заявил по президент США.
При этом Дональд Трамп не уточнил, когда именно состоялся этот разговор.
Новость дополняется...
