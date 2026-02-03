Трамп заявил, что Путин выполнил обещание об энергетическом перемирии

Срочная новость

Президент США Дональд Трамп заявил, что "энергетическое перемирие" в Украине длилось с воскресенья по воскресенье. По этой причине он считает, что глава Кремля Владимир Путин сдержал свое слово о не нанесении ударов.

Что сказал Трамп об "энергетическом перемирии"

"Пауза была с воскресенья до воскресенья. Она закончилась, и Путин сейчас нанес им сильный удар. Путин сдержал своё слово. Одна неделя - это много, мы согласимся на что угодно", — заявил президент США.

Как известно, на в четверг 29 января Трамп объявил, что сроком на одну неделю было достигнуто "энергетическое перемирие" между Украиной и РФ. В частности, лидер США лично попросил Путина не атаковать энергетику Украины, на что тот якобы согласился. При этом было неясно, когда начался отсчет.

В ночь на 3 февраля россияне совершили очередной массированный удар по нашей энергетике, что фактически подтвердило, что перемирие окончено.



