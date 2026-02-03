Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин сдержал свое слово — Трамп об "энергетическом перемирии"

Путин сдержал свое слово — Трамп об "энергетическом перемирии"

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 23:59
Трамп заявил, что Путин выполнил обещание об энергетическом перемирии
Срочная новость

Президент США Дональд Трамп заявил, что "энергетическое перемирие" в Украине длилось с воскресенья по воскресенье. По этой причине он считает, что глава Кремля Владимир Путин сдержал свое слово о не нанесении ударов.

Об этом сообщает Clash Report.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Трамп об "энергетическом перемирии"

"Пауза была с воскресенья до воскресенья. Она закончилась, и Путин сейчас нанес им сильный удар. Путин сдержал своё слово. Одна неделя - это много, мы согласимся на что угодно", — заявил президент США.

Как известно, на в четверг 29 января Трамп объявил, что сроком на одну неделю было достигнуто "энергетическое перемирие" между Украиной и РФ. В частности, лидер США лично попросил Путина не атаковать энергетику Украины, на что тот якобы согласился. При этом было неясно, когда начался отсчет.

В ночь на 3 февраля россияне совершили очередной массированный удар по нашей энергетике, что фактически подтвердило, что перемирие окончено.

Новость дополняется.

владимир путин Дональд Трамп сфера энергетики перемирие война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации