РФ воспользовалась деэскалацией для более сильного удара по Украине, — Зеленский

Россияне нарастили силы, чтобы нанести масштабный удар по Украине. Для этого использовали паузу, о которой договорились во время переговоров в Абу-Даби.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 февраля.

Зеленский о массированном ударе по Украине

По словам Зеленского, после встречи в Абу-Даби американская сторона предложила шаги деэскалации. Условием было отсутствие ударов по энергетической инфраструктуре.

"Поднимали также вопрос не бить и по другой критической инфраструктуре. Но мы видели, что по железной дороге и другим объектам удары были. Тем не менее по энергетике ударов не было. Американцы думали, что это будет работать неделю", — отметил глава государства.

Несмотря на договоренности россияне сегодня атаковали Украину 71 ракетой и 450 дронами. По словам Зеленского, ударный комплект РФ до того, как закончились предыдущие переговоры в Абу-Даби, был меньше.

"Они отсрочили удар, нарастили количество ракет и дронов и в самые холодные дни ударили. То есть я бы не сказал, что нам кто-то что-то подарил. Не считаю, что это так произошло. Потому что они ударили в полтора раза большим пакетом ракет и дронов, чем могли на тот момент", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина выражала заинтересованность в том, чтобы деэскалация продолжилась. Однако этого не произошло.

