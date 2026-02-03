Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ использовала деэскалацию для более сильного удара, — Зеленский

РФ использовала деэскалацию для более сильного удара, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 17:57
РФ воспользовалась деэскалацией для более сильного удара по Украине, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Россияне нарастили силы, чтобы нанести масштабный удар по Украине. Для этого использовали паузу, о которой договорились во время переговоров в Абу-Даби.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 февраля.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о массированном ударе по Украине

По словам Зеленского, после встречи в Абу-Даби американская сторона предложила шаги деэскалации. Условием было отсутствие ударов по энергетической инфраструктуре.

"Поднимали также вопрос не бить и по другой критической инфраструктуре. Но мы видели, что по железной дороге и другим объектам удары были. Тем не менее по энергетике ударов не было. Американцы думали, что это будет работать неделю", — отметил глава государства.

Зеленський прокоментував удар РФ
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Несмотря на договоренности россияне сегодня атаковали Украину 71 ракетой и 450 дронами. По словам Зеленского, ударный комплект РФ до того, как закончились предыдущие переговоры в Абу-Даби, был меньше.

"Они отсрочили удар, нарастили количество ракет и дронов и в самые холодные дни ударили. То есть я бы не сказал, что нам кто-то что-то подарил. Не считаю, что это так произошло. Потому что они ударили в полтора раза большим пакетом ракет и дронов, чем могли на тот момент", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина выражала заинтересованность в том, чтобы деэскалация продолжилась. Однако этого не произошло.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за атаки РФ часть украинцев осталась без света. Враг ударил по энергетической инфраструктуре сразу в нескольких регионах.

Также мы рассказывали о том, что в МИД резко отреагировали на российский удар 3 февраля. Андрей Сибига отметил, что враг специально ждал, пока температура рекордно упадет.

Владимир Зеленский обстрелы Россия атака
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации