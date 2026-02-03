Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ використала деескалацію для сильнішого удару, — Зеленський

РФ використала деескалацію для сильнішого удару, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 17:57
РФ скористалася деескалацією для сильнішого удару по Україні, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Росіяни наростили сили, аби завдати масштабного удару по Україні. Для цього використали паузу, про яку домовилися під час переговорів в Абу-Дабі.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 лютого.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про масований удар по Україні

За словами Зеленського, після зустрічі в Абу-Дабі американська сторона запропонувала кроки деескалації. Умовою була відсутність ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Піднімали також питання не бити і по іншій критичній інфраструктурі. Але ми бачили, що по залізниці та інших об'єктах удари були. Тим не менш по енергетиці ударів не було. Американці думали, що це буде працювати тиждень", — зазначив глава держави.

Зеленський прокоментував удар РФ
Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Попри домовленості росіяни сьогодні атакували Україну 71 ракетою і 450 дронами. За словами Зеленського, ударний комплект РФ до того, як закінчилися попередні перемовини в Абу-Дабі, був менший.

"Вони відтермінували удар, наростили кількість ракет і дронів й у найхолодніші дні вдарили. Тобто я б не сказав, що нам хтось щось подарував. Не вважаю, що це так відбулося. Бо вони вдарили в півтора рази більшим пакетом ракет і дронів, ніж могли на той момент", — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна висловлювала зацікавленість у тому, аби деескалація продовжилася. Однак цього не сталося.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через атаку РФ частина українців залишилася без світла. Ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі одразу в кількох регіонах.

Також ми розповідали про те, що в МЗС різко відреагували на російський удар 3 лютого. Андрій Сибіга зазначив, що ворог спеціально чекав, поки температура рекордно впаде.

Володимир Зеленський обстріли війна Росія атака
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації