Росіяни наростили сили, аби завдати масштабного удару по Україні. Для цього використали паузу, про яку домовилися під час переговорів в Абу-Дабі.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 лютого.

Зеленський про масований удар по Україні

За словами Зеленського, після зустрічі в Абу-Дабі американська сторона запропонувала кроки деескалації. Умовою була відсутність ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Піднімали також питання не бити і по іншій критичній інфраструктурі. Але ми бачили, що по залізниці та інших об'єктах удари були. Тим не менш по енергетиці ударів не було. Американці думали, що це буде працювати тиждень", — зазначив глава держави.

Попри домовленості росіяни сьогодні атакували Україну 71 ракетою і 450 дронами. За словами Зеленського, ударний комплект РФ до того, як закінчилися попередні перемовини в Абу-Дабі, був менший.

"Вони відтермінували удар, наростили кількість ракет і дронів й у найхолодніші дні вдарили. Тобто я б не сказав, що нам хтось щось подарував. Не вважаю, що це так відбулося. Бо вони вдарили в півтора рази більшим пакетом ракет і дронів, ніж могли на той момент", — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна висловлювала зацікавленість у тому, аби деескалація продовжилася. Однак цього не сталося.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через атаку РФ частина українців залишилася без світла. Ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі одразу в кількох регіонах.

Також ми розповідали про те, що в МЗС різко відреагували на російський удар 3 лютого. Андрій Сибіга зазначив, що ворог спеціально чекав, поки температура рекордно впаде.