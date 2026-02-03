Масований удар РФ по Україні в ніч проти 3 лютого — деталі про наслідки

Військові несуть запчастини дрона. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У ніч проти 3 лютого та вранці Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши ракети різних типів і ударні безпілотники. Удар припав на цивільну та енергетичну інфраструктуру одразу в кількох регіонах і відбувався в умовах аномальних зимових морозів.

Новини.LIVE розповість, які області опинилися під ударом та що відомо на цю мить про постраждалих.

Що Росія атакувала 3 лютого в Україні

Під обстрілом опинилися щонайменше вісім областей. Основними цілями стали житлові квартали, об'єкти теплогенерації та критичної інфраструктури, які забезпечували обігрів населених пунктів. Як повідомляв міністр енергетики Денис Шмигаль, удари завдавалися по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях, що працювали виключно для підтримання теплопостачання мирного населення.

Рятувальники в Дніпропетровській області. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Урядовці наголошують, що атака не мала жодного військового сенсу. Внаслідок обстрілів сотні тисяч людей, зокрема сім’ї з дітьми, залишилися без тепла у період, коли температура повітря в окремих регіонах знижувалася до −25 °C. Пошкодження енергетичних об’єктів призвели до аварійних відключень і зупинки теплопостачання в містах.

В Україні сотні тисяч людей без опалення та світла після атаки

Найскладніша ситуація склалася в Києві. Через пошкодження тепломереж і генерувальних об'єктів понад 1100 житлових будинків у столиці тимчасово залишилися без опалення.

Найбільше постраждали Дарницький і Дніпровський райони. До ліквідації наслідків залучили понад тисячу ремонтників, у тому числі бригади з інших областей та фахівців Укрзалізниці.

Роботи тривають у цілодобовому режимі, кількість аварійних команд планують збільшувати. Водопостачання і водовідведення в місті функціонують стабільно.

Окрім того, було зафіксовано пожежі в житловій забудові та на складських приміщеннях. Пошкоджені багатоповерхівки, дитячий садок, автозаправна станція, автомобілі та лінії електропередач.

У Київській області російські удари припали по енергетичній інфраструктурі та житлових будинках.

Також відомо про п'ятьох постраждалих в Києві внаслідок атаки.

У Харкові атака спричинила масштабні перебої з теплопостачанням. Без тепла залишилися близько 110 тисяч абонентів у самому місті та понад 15 тисяч у Лозівському районі області.

Щоб уникнути пошкодження тепломереж, у сотнях будинків ухвалили рішення спустити воду. Водночас у регіоні почали розгортати понад сто пунктів незламності. Частину об'єктів критичної інфраструктури поки що підключили до резервних джерел живлення.

У Вінницькій області зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, що призвело до пожеж і масштабних відключень електроенергії. Без світла залишилися 50 населених пунктів.

У Дніпрі внаслідок атаки виникла пожежа на території інфраструктурного об'єкта. Також там пошкоджені приватні будинки, триповерховий житловий будинок і гуртожиток.

На Сумщині обстріли призвели до руйнувань багатоквартирних будинків і перебоїв із теплопостачанням. У Конотопі повністю зруйновано один приватний житловий будинок.

В Одеській області через пошкодження енергетичних об'єктів без електропостачання залишилися понад 50 тисяч мешканців. У регіоні зафіксовані руйнування житлових будинків, складів, адміністративних приміщень і автомобілів.

Окремо повідомляється про значні пошкодження обладнання теплоелектростанцій, що ускладнило роботу енергосистеми. Аварійні та відновлювальні роботи тривають у всіх постраждалих регіонах.

Нагадаємо, на масований обстріл відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Також аналітики показали карту руху дронів та ракет над Україною цієї ночі.