Масований обстріл України — карта руху дронів та ракет 3 лютого

Бійці збивають дрони та ракети. Фото: ПС ЗСУ

За оцінками моніторингових пабліків, 3 лютого Росія здійснила наймасовіший комбінований удар у 2026 році, запустивши орієнтовно 350–500 безпілотників і до 65 ракет. З'явилася приблизна карта руху ворожих повітряних цілей.

Про це повідомили в моніторинговій групі mon1tor_ua.

Масований удар по Україні 3 лютого

Як зазначають у цих повідомленнях, основними цілями називали Київ, Запоріжжя, Дніпро, Харків, Вінницю, Одесу, Чернігів та їхні області, а також прифронтові території.

Карта руху повітряних цілей 3 лютого. Фото: mon1tor_ua

"Ціль атаки — енергетична інфраструктура у м. Київ, м. Трипілля, м. Наливайківка, м. Харків, м.Слобожанське, м.Ладижин, м.Вінниця, м. Чернігів, м.Бобровиця, м. Вільнянськ, м. Запоріжжя, м. Дніпро, м. Зеденодольск, м. Слов'янськ, м. Одеса", — йдеться у повідомленні аналітиків.

У дописах стверджується, що удари спрямовували, зокрема, по енергетичній інфраструктурі. Водночас офіційні деталі щодо типів засобів ураження, маршрутів, результатів роботи ППО та наслідків на землі очікують у зведенні Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, у ДТЕК підтвердили, що під атакою опинилися енергооб'єкти компанії.

Гучні вибухи лунали вночі та вранці 3 лютого в кількох областях України, є постраждалі та поранені.