Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Самый массовый удар 2026 года — аналитики показали карту целей

Самый массовый удар 2026 года — аналитики показали карту целей

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 08:52
Массированный обстрел Украины — карта движения дронов и ракет 3 февраля
Бойцы сбивают дроны и ракеты. Фото: ПС ВСУ

По оценкам мониторинговых пабликов, 3 февраля Россия осуществила самый массовый комбинированный удар в 2026 году, запустив ориентировочно 350-500 беспилотников и до 65 ракет. Появилась примерная карта движения вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили в мониторинговой группе mon1tor_ua.

Реклама
Читайте также:

Массированный удар по Украине 3 февраля

Как отмечают в этих сообщениях, основными целями называли Киев, Запорожье, Днепр, Харьков, Винницу, Одессу, Чернигов и их области, а также прифронтовые территории.

null
Карта движения воздушных целей 3 февраля. Фото: mon1tor_ua

"Цель атаки — энергетическая инфраструктура в г. Киев, г. Триполье, г. Наливайковка, г. Харьков, г.Слобожанское, г. Ладыжин, г. Винница, г. Чернигов, г. Бобровица, г. Вольнянск, г. Запорожье, г. Днепр, г. Зеденодольск, г. Славянск, г. Одесса", — говорится в сообщении аналитиков.

В сообщениях утверждается, что удары направляли, в частности, по энергетической инфраструктуре. В то же время официальные детали относительно типов средств поражения, маршрутов, результатов работы ПВО и последствий на земле ожидают в сводке Воздушных сил ВСУ.

Напомним, в ДТЭК подтвердили, что под атакой оказались энергообъекты компании.

Громкие взрывы раздавались ночью и утром 3 февраля в нескольких областях Украины, есть пострадавшие и раненые.

беспилотники обстрелы ракеты дроны война в Украине ракетный удар
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации