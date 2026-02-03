Массированный обстрел Украины — карта движения дронов и ракет 3 февраля

Бойцы сбивают дроны и ракеты. Фото: ПС ВСУ

По оценкам мониторинговых пабликов, 3 февраля Россия осуществила самый массовый комбинированный удар в 2026 году, запустив ориентировочно 350-500 беспилотников и до 65 ракет. Появилась примерная карта движения вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили в мониторинговой группе mon1tor_ua.

Массированный удар по Украине 3 февраля

Как отмечают в этих сообщениях, основными целями называли Киев, Запорожье, Днепр, Харьков, Винницу, Одессу, Чернигов и их области, а также прифронтовые территории.

Карта движения воздушных целей 3 февраля. Фото: mon1tor_ua

"Цель атаки — энергетическая инфраструктура в г. Киев, г. Триполье, г. Наливайковка, г. Харьков, г.Слобожанское, г. Ладыжин, г. Винница, г. Чернигов, г. Бобровица, г. Вольнянск, г. Запорожье, г. Днепр, г. Зеденодольск, г. Славянск, г. Одесса", — говорится в сообщении аналитиков.

В сообщениях утверждается, что удары направляли, в частности, по энергетической инфраструктуре. В то же время официальные детали относительно типов средств поражения, маршрутов, результатов работы ПВО и последствий на земле ожидают в сводке Воздушных сил ВСУ.

Напомним, в ДТЭК подтвердили, что под атакой оказались энергообъекты компании.

Громкие взрывы раздавались ночью и утром 3 февраля в нескольких областях Украины, есть пострадавшие и раненые.