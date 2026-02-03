Теплоелектростанції ДТЕК знову під ударом — наслідки атаки

Енергетик проводить ремонтні роботи. Фото ілюстративне: ДТЕК

Росія здійснила чергову атаку на теплоелектростанції ДТЕК. У компанії повідомили, що внаслідок удару серйозно постраждало обладнання на теплоелектростанціях, через що енергетикам доведеться виконувати відновлювальні роботи, щоб повернути потужності до роботи.

Про це повідомили в ДТЕК.

Росія б'є по теплоелектростанціях ДТЕК

У ДТЕК наголошують, що це вже дев'ята масована атака по їхніх теплоелектростанціях, починаючи з жовтня 2025 року.

Тобто удари по ТЕС тривають системно та повторюються хвилями, завдаючи нових пошкоджень інфраструктурі, яка забезпечує виробництво електроенергії.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК, за даними компанії, потрапляли під ворожі атаки понад 220 разів. У ДТЕК також навели інформацію про втрати серед персоналу: внаслідок цих ударів поранення отримали 59 енергетиків станцій, ще 4 працівники загинули.

Нагадаємо, Росія здійснила масштабну атаку по Україні вранці 3 лютого.

У Києві є поранені та руйнування через обстріли. Також відомо про влучання дронів в будинки на Сумщині.