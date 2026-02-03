Теплоэлектростанции ДТЭК снова под ударом — последствия атаки

Россия снова ударила по теплоэлектростанциям ДТЭК
Россия осуществила очередную атаку на теплоэлектростанции ДТЭК. В компании сообщили, что в результате удара серьезно пострадало оборудование на теплоэлектростанциях, из-за чего энергетикам придется выполнять восстановительные работы, чтобы вернуть мощности к работе.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Россия бьет по теплоэлектростанциям ДТЭК
В ДТЭК отмечают, что это уже девятая массированная атака по их теплоэлектростанциям, начиная с октября 2025 года.
То есть удары по ТЭС продолжаются системно и повторяются волнами, нанося новые повреждения инфраструктуре, которая обеспечивает производство электроэнергии.
Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК, по данным компании, попадали под вражеские атаки более 220 раз. В ДТЭК также привели информацию о потерях среди персонала: в результате этих ударов ранения получили 59 энергетиков станций, еще 4 работника погибли.
Напомним, Россия осуществила масштабную атаку по Украине утром 3 февраля.
В Киеве есть раненые и разрушения из-за обстрелов. Также известно о попадании дронов в дома на Сумщине.
