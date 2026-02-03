Обстріли Сумщини за добу — є четверо травмованих і руйнування

Пожежа в будинку через влучання. Фото: Нацполіція України

За минулу добу Сумська область перебувала під атаками з боку російських військ. Під обстріли потрапили 15 територіальних громад регіону, де правоохоронці фіксували наслідки ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Реклама

Читайте також:

Росія атакувала дронами Сумську область

Як зазначають правоохоронці, внаслідок атак травмувалися четверо людей. У громадах пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, господарські споруди та виробничі приміщення.

Дрон. Фото: Національна поліція України

Поліція на місці атаки. Фото: Нацполіція України

Також руйнування зафіксували в адміністративних будівлях і на об'єктах соціальної сфери. Окремо повідомляють про пошкоджені транспортні засоби, лінії електропередач та інші об'єкти життєзабезпечення.

В обласному центрі безпілотник влучив у два багатоповерхові житлові будинки через що виникла пожежа. Пошкоджень зазнали балкони та віконне скління.

Нагадаємо, на Вінниччині лунали гучні вибухи вранці 3 лютого.

Окрім того, під масованою атакою з боку Росії опинилася й низка інших міст.