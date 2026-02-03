Обстріли Сумщини за добу — є четверо травмованих і руйнування

У Сумах БпЛА влучили у два будинки — що відомо
За минулу добу Сумська область перебувала під атаками з боку російських військ. Під обстріли потрапили 15 територіальних громад регіону, де правоохоронці фіксували наслідки ударів по цивільній інфраструктурі.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
Росія атакувала дронами Сумську область
Як зазначають правоохоронці, внаслідок атак травмувалися четверо людей. У громадах пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, господарські споруди та виробничі приміщення.
Також руйнування зафіксували в адміністративних будівлях і на об'єктах соціальної сфери. Окремо повідомляють про пошкоджені транспортні засоби, лінії електропередач та інші об'єкти життєзабезпечення.
В обласному центрі безпілотник влучив у два багатоповерхові житлові будинки через що виникла пожежа. Пошкоджень зазнали балкони та віконне скління.
Нагадаємо, на Вінниччині лунали гучні вибухи вранці 3 лютого.
Окрім того, під масованою атакою з боку Росії опинилася й низка інших міст.
