Головна Новини дня У Сумах БпЛА влучили у два будинки — що відомо

У Сумах БпЛА влучили у два будинки — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 07:57
Обстріли Сумщини за добу — є четверо травмованих і руйнування
Пожежа в будинку через влучання. Фото: Нацполіція України

За минулу добу Сумська область перебувала під атаками з боку російських військ. Під обстріли потрапили 15 територіальних громад регіону, де правоохоронці фіксували наслідки ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Як зазначають правоохоронці, внаслідок атак травмувалися четверо людей. У громадах пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, господарські споруди та виробничі приміщення.

null
Дрон. Фото: Національна поліція України
null
Поліція на місці атаки. Фото: Нацполіція України

Також руйнування зафіксували в адміністративних будівлях і на об'єктах соціальної сфери. Окремо повідомляють про пошкоджені транспортні засоби, лінії електропередач та інші об'єкти життєзабезпечення.

В обласному центрі безпілотник влучив у два багатоповерхові житлові будинки через що виникла пожежа. Пошкоджень зазнали балкони та віконне скління.

Нагадаємо, на Вінниччині лунали гучні вибухи вранці 3 лютого.

Окрім того, під масованою атакою з боку Росії опинилася й низка інших міст.

пожежа поліція Сумська область обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
