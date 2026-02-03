Відео
Головна Новини дня На Вінниччині лунають гучні вибухи

На Вінниччині лунають гучні вибухи

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 07:05
Вибухи у Вінниці — що відомо на цей момент
Дим у небі. Фото ілюстративне: Суспільне

Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну вночі та вранці 3 лютого. Відомо, що у Вінницькій області пролунали гучні вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

Читайте також:

На Вінниччині пролунали гучні вибухи

У Вінниці знову пролунали вибухи. Перші вибухи пролунали близько о 06:21.

null
Станом на 07:12 карта повітряних тривог мала такий вигляд. Фото: скриншот

Паралельно надходять повідомлення про ситуацію в області: російські ракети, за наявною інформацією, пройшли повз Немирів курсом на північний захід, а також повз Гайсин курсом на захід. Подробиці та можливі наслідки уточнюються.

null
Попередження ОВА. Фото: скриншот

Повітряну тривогу у Вінницькій області оголошували двічі за ніч. 

Нагадаємо, голова Запорізької РВА Олег Буряк розповів про ситуацію в регіоні та як росіяни посилили терор проти цивільних.

Також президент США Дональд Трамп прокоментував дію "енергетичного перемир'я", яке він попросив у Росії.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Анастасія Постоєнко
