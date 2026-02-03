Вибухи у Вінниці — що відомо на цей момент

На Вінниччині лунають гучні вибухи
Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну вночі та вранці 3 лютого. Відомо, що у Вінницькій області пролунали гучні вибухи.
Про це повідомляє Суспільне.
На Вінниччині пролунали гучні вибухи
У Вінниці знову пролунали вибухи. Перші вибухи пролунали близько о 06:21.
Паралельно надходять повідомлення про ситуацію в області: російські ракети, за наявною інформацією, пройшли повз Немирів курсом на північний захід, а також повз Гайсин курсом на захід. Подробиці та можливі наслідки уточнюються.
Повітряну тривогу у Вінницькій області оголошували двічі за ніч.
