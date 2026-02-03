Видео
Главная Новости дня В Винницкой области раздаются громкие взрывы

В Винницкой области раздаются громкие взрывы

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 07:05
Взрывы в Виннице — что известно на данный момент
Дым в небе. Фото иллюстративное: Суспільне

Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину ночью и утром 3 февраля. Известно, что в Винницкой области прогремели громкие взрывы.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

В Винницкой области прогремели громкие взрывы

В Виннице снова прогремели взрывы. Первые взрывы прогремели около 06:21.

null
По состоянию на 07:12 карта воздушных тревог имела такой вид. Фото: скриншот

Параллельно поступают сообщения о ситуации в области: российские ракеты, по имеющейся информации, прошли мимо Немирова курсом на северо-запад, а также мимо Гайсина курсом на запад. Подробности и возможные последствия уточняются.

null
Предупреждение ОВА. Фото: скриншот

Воздушную тревогу в Винницкой области объявляли дважды за ночь.

Напомним, председатель Запорожской РВА Олег Буряк рассказал о ситуации в регионе и как россияне усилили террор против гражданских.

Также президент США Дональд Трамп прокомментировал действие "энергетического перемирия", которое он попросил у России.

взрыв обстрелы Винницкая область ракеты ракетный удар
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
