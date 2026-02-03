Взрывы в Виннице — что известно на данный момент

В Винницкой области раздаются громкие взрывы
Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину ночью и утром 3 февраля. Известно, что в Винницкой области прогремели громкие взрывы.
Об этом сообщает Суспільне.
В Винницкой области прогремели громкие взрывы
В Виннице снова прогремели взрывы. Первые взрывы прогремели около 06:21.
Параллельно поступают сообщения о ситуации в области: российские ракеты, по имеющейся информации, прошли мимо Немирова курсом на северо-запад, а также мимо Гайсина курсом на запад. Подробности и возможные последствия уточняются.
Воздушную тревогу в Винницкой области объявляли дважды за ночь.
