Головна Новини дня Трамп знову згадав "тиждень без обстрілів" — реальність інша

Трамп знову згадав "тиждень без обстрілів" — реальність інша

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 02:49
Трамп домовився з Путіним — тиждень без ракет, якого не було
Диктатор РФ Путіна та президент США Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп вчергове згадав про тимчасову домовленість із диктатором РФ Путіним призупинити ракетні удари по українських містах на один тиждень. Американський лідер назвав таку паузу невеликим, але позитивним кроком.

Про це президент США повідомив під час свого виступу, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Заява Трампа про Зеленського та Путіна

Трамп визнав, що між Володимиром Зеленським та Путіним існує "величезна ненависть". Війна затягнулася і триває значно довше, ніж очікували у Вашингтоні.

Крім того, погода вносить свої корективи. Під час дзвінка Путін скаржився Трампу на аномальні морози в Росії. Трамп також звернув увагу на суворий клімат в Україні і зазначив, що зараз там значно холодніше, ніж зазвичай у Канаді.

Президент США попросив російського лідера взяти тижневу паузу в атаках. Йшлося про повну відсутність ракетних атак на Київ та інші мирні міста і Путін нібито погодився.

"Це вже щось", — прокоментував Трамп результати цих переговорів. Він вважає, що такий короткочасний компроміс може стати підґрунтям для подальших кроків.

Проте, як відомо, Путін не стримав обіцянку і російські окупанти атакували Україну: відбувся цинічний удар по автобусу з шахтарями 1 лютого, а також РФ продовжила атакувати Київ цієї ночі.

Але Трамп заявив, що невдовзі можуть бути "хороші новини" щодо припинення війни в Україні.

"Я думаю, у нас все дуже добре з Україною і Росією. Вперше кажу це... Думаю, у нас, можливо, скоро з'являться хороші новини", — сказав лідер США.

Нагадаємо, попри обіцянку Трампу РФ протягом 2 лютого масовано обстрілювала Запорізьку область. Поранення дістали 10 людей.

Також вночі 2 лютого потужні вибухи гриміли в Черкасах через російські атаки.

володимир путін Дональд Трамп обстріли війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
