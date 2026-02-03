Видео
Главная Новости дня Трамп снова вспомнил "неделю без обстрелов" — реальность другая

Трамп снова вспомнил "неделю без обстрелов" — реальность другая

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 02:49
Трамп договорился с Путиным — неделя без ракет, которой не было
Диктатор РФ Путина и президент США Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп в очередной раз вспомнил о временной договоренности с диктатором РФ Путиным приостановить ракетные удары по украинским городам на одну неделю. Американский лидер назвал такую паузу небольшим, но положительным шагом.

Об этом президент США сообщил во время своего выступления, сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Заявление Трампа о Зеленском и Путине

Трамп признал, что между Владимиром Зеленским и Путиным существует "огромная ненависть". Война затянулась и длится значительно дольше, чем ожидали в Вашингтоне.

Кроме того, погода вносит свои коррективы. Во время звонка Путин жаловался Трампу на аномальные морозы в России. Трамп также обратил внимание на суровый климат в Украине и отметил, что сейчас там значительно холоднее, чем обычно в Канаде.

Президент США попросил российского лидера взять недельную паузу в атаках. Речь шла о полном отсутствии ракетных атак на Киев и другие мирные города и Путин якобы согласился.

"Это уже что-то", — прокомментировал Трамп результаты этих переговоров. Он считает, что такой кратковременный компромисс может стать основой для дальнейших шагов.

Однако, как известно, Путин не сдержал обещание и российские оккупанты атаковали Украину: состоялся циничный удар по автобусу с шахтерами 1 февраля, а также РФ продолжила атаковать Киев этой ночью.

Но Трамп заявил, что вскоре могут быть "хорошие новости" о прекращении войны в Украине.

"Я думаю, у нас все очень хорошо с Украиной и Россией. Впервые говорю это... Думаю, у нас, возможно, скоро появятся хорошие новости", — сказал лидер США.

Напомним, несмотря на обещание Трампу РФ в течение 2 февраля массированно обстреливала Запорожскую область. Ранения получили 10 человек.

Также ночью 2 февраля мощные взрывы гремели в Черкассах из-за российских атак.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
