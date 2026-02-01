Удар Росії по шахтарському автобусу на Дніпропетровщині 1 лютого — кількість загиблих зросла

На Дніпропетровщині зросла кількість жертв через удар по автобусу
У Дніпропетровській області зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по шахтарському автобусу ДТЕК. Наразі відомо про 15 жертв.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Російський удар по шахтарському автобусу на Дніпропетровщині 1 лютого
Російські окупанти здійснили масштабну терористичну атаку на шахти ДТЕК у Дніпропетровській області. Зокрема, під ударом опинився робочий автобус, що перевозив шахтарів з підприємства після зміни.
"На даний момент відомо про 15 загиблих шахтарів. За попередньою інформацією, також семеро шахтарів поранено", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 лютого російські окупанти завдали удару по Словʼянську, внаслідок чого загинула жінка.
Крім того, сьогодні загарбники атакували пологовий будинок у Запоріжжі. Росіяни поранили людей.
