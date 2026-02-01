Відео
Головна Новини дня На Дніпропетровщині зросла кількість жертв через удар по автобусу

На Дніпропетровщині зросла кількість жертв через удар по автобусу

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 17:44
Удар Росії по шахтарському автобусу на Дніпропетровщині 1 лютого — кількість загиблих зросла
Наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по шахтарському автобусу ДТЕК. Наразі відомо про 15 жертв.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Читайте також:

Російський удар по шахтарському автобусу на Дніпропетровщині 1 лютого

Російські окупанти здійснили масштабну терористичну атаку на шахти ДТЕК у Дніпропетровській області. Зокрема, під ударом опинився робочий автобус, що перевозив шахтарів з підприємства після зміни.

Російський удар по шахтарському автобусу на Дніпропетровщині 1 лютого
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Нацполіція
Обстріл Дніпропетровщини 1 лютого
Удар Росії по Дніпропетровщині 1 лютого. Фото: Нацполіція

"На даний момент відомо про 15 загиблих шахтарів. За попередньою інформацією, також семеро шахтарів поранено", — йдеться у повідомленні.

Удар Росії по автобусу в Дніпропетровській області
Наслідки російського удару по автобусу. Фото: ДСНС
null
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 лютого російські окупанти завдали удару по Словʼянську, внаслідок чого загинула жінка.

Крім того, сьогодні загарбники атакували пологовий будинок у Запоріжжі. Росіяни поранили людей.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
