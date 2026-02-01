Удар Росії по шахтарському автобусу на Дніпропетровщині 1 лютого — кількість загиблих зросла

Наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по шахтарському автобусу ДТЕК. Наразі відомо про 15 жертв.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Російські окупанти здійснили масштабну терористичну атаку на шахти ДТЕК у Дніпропетровській області. Зокрема, під ударом опинився робочий автобус, що перевозив шахтарів з підприємства після зміни.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Нацполіція

Удар Росії по Дніпропетровщині 1 лютого. Фото: Нацполіція

"На даний момент відомо про 15 загиблих шахтарів. За попередньою інформацією, також семеро шахтарів поранено", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського удару по автобусу. Фото: ДСНС

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 лютого російські окупанти завдали удару по Словʼянську, внаслідок чого загинула жінка.

Крім того, сьогодні загарбники атакували пологовий будинок у Запоріжжі. Росіяни поранили людей.