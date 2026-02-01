Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Днепропетровщине возросло число жертв из-за удара по автобусу

На Днепропетровщине возросло число жертв из-за удара по автобусу

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 17:44
Удар России по шахтерскому автобусу в Днепропетровской области 1 февраля — число погибших возросло
Последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области возросло количество погибших в результате российского удара по шахтерскому автобусу ДТЭК. Сейчас известно о 15 жертвах.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Российский удар по шахтерскому автобусу на Днепропетровщине 1 февраля

Российские оккупанты совершили масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК в Днепропетровской области. В частности, под ударом оказался рабочий автобус, перевозивший шахтеров с предприятия после смены.

Російський удар по шахтарському автобусу на Дніпропетровщині 1 лютого
Последствия российского обстрела Днепропетровщины. Фото: Нацполиция
Обстріл Дніпропетровщини 1 лютого
Удар России по Днепропетровщине 1 февраля. Фото: Нацполиция

"На данный момент известно о 15 погибших шахтерах. По предварительной информации, также семеро шахтеров ранены", — говорится в сообщении.

Удар Росії по автобусу в Дніпропетровській області
Последствия российского удара по автобусу. Фото: ГСЧС
null
Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, 1 февраля российские оккупанты нанесли удар по Славянску, в результате чего погибла женщина.

Кроме того, сегодня захватчики атаковали роддом в Запорожье. Россияне ранили людей.

война шахта Днепропетровская область обстрелы шахтеры оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации