Удар России по шахтерскому автобусу в Днепропетровской области 1 февраля — число погибших возросло

Последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области возросло количество погибших в результате российского удара по шахтерскому автобусу ДТЭК. Сейчас известно о 15 жертвах.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Российские оккупанты совершили масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК в Днепропетровской области. В частности, под ударом оказался рабочий автобус, перевозивший шахтеров с предприятия после смены.

Последствия российского обстрела Днепропетровщины. Фото: Нацполиция

Удар России по Днепропетровщине 1 февраля. Фото: Нацполиция

"На данный момент известно о 15 погибших шахтерах. По предварительной информации, также семеро шахтеров ранены", — говорится в сообщении.

Последствия российского удара по автобусу. Фото: ГСЧС

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, 1 февраля российские оккупанты нанесли удар по Славянску, в результате чего погибла женщина.

Кроме того, сегодня захватчики атаковали роддом в Запорожье. Россияне ранили людей.