Удар России по шахтерскому автобусу в Днепропетровской области 1 февраля — число погибших возросло

На Днепропетровщине возросло число жертв из-за удара по автобусу
В Днепропетровской области возросло количество погибших в результате российского удара по шахтерскому автобусу ДТЭК. Сейчас известно о 15 жертвах.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Российский удар по шахтерскому автобусу на Днепропетровщине 1 февраля
Российские оккупанты совершили масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК в Днепропетровской области. В частности, под ударом оказался рабочий автобус, перевозивший шахтеров с предприятия после смены.
"На данный момент известно о 15 погибших шахтерах. По предварительной информации, также семеро шахтеров ранены", — говорится в сообщении.
Напомним, 1 февраля российские оккупанты нанесли удар по Славянску, в результате чего погибла женщина.
Кроме того, сегодня захватчики атаковали роддом в Запорожье. Россияне ранили людей.
