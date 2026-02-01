Російський обстріл Запоріжжя 1 лютого — постраждав пологовий будинок

Росія вдарила по пологовому у Запоріжжі — є поранені
Російські окупанти у неділю, 1 лютого, атакували пологовий будинок у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу є поранені.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Російський обстріл Запоріжжя 1 лютого
Федоров повідомив, що внаслідок російського удару поранення отримали шестеро людей. Наразі усім травмованим надають необхідну допомогу.
"Серед потерпілих двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару", — зазначив очільник ОВА.
А у ДСНС повідомили, що окупанти атакували пологовий будинок у Запоріжжі ударними дронами. Внаслідок обстрілу зайнялося на другому поверсі у приймальні гінекологічного відділення.
Пошуково-рятувальні роботи завершені. Наразі на місці російської атаки працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, скільки ракет та дронів випустили окупанти по Україні за січень.
Крім того, протягом доби загарбники масовано атакували Запорізьку область. Внаслідок атаки є поранені.
