Головна Новини дня Росія вдарила по пологовому у Запоріжжі — є поранені

Росія вдарила по пологовому у Запоріжжі — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 13:07
Російський обстріл Запоріжжя 1 лютого — постраждав пологовий будинок
Термінова новина

Російські окупанти у неділю, 1 лютого, атакували пологовий будинок у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

Російський обстріл Запоріжжя 1 лютого

Федоров повідомив, що внаслідок російського удару поранення отримали шестеро людей. Наразі усім травмованим надають необхідну допомогу.

Обстріл Запоріжжя 1 лютого
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА
Атака Росії на Запоріжжя 1 лютого
Удар Росії по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого. Фото: ДСНС

"Серед потерпілих двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару", — зазначив очільник ОВА.

А у ДСНС повідомили, що окупанти атакували пологовий будинок у Запоріжжі ударними дронами. Внаслідок обстрілу зайнялося на другому поверсі у приймальні гінекологічного відділення.

Російський удар по Запоріжжю 1 лютого
Удар Росії по Запоріжжі 1 лютого. Фото: ДСНС
Пологовий будинок у Запоріжжі
Наслідки російської атаки. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи завершені. Наразі на місці російської атаки працюють усі екстрені служби.

Дописи Федорова. Фото: скриншот
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, скільки ракет та дронів випустили окупанти по Україні за січень.

Крім того, протягом доби загарбники масовано атакували Запорізьку область. Внаслідок атаки є поранені.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
