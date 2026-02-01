Російський обстріл Запоріжжя 1 лютого — постраждав пологовий будинок

Термінова новина

Російські окупанти у неділю, 1 лютого, атакували пологовий будинок у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Російський обстріл Запоріжжя 1 лютого

Федоров повідомив, що внаслідок російського удару поранення отримали шестеро людей. Наразі усім травмованим надають необхідну допомогу.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Удар Росії по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого. Фото: ДСНС

"Серед потерпілих двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару", — зазначив очільник ОВА.

А у ДСНС повідомили, що окупанти атакували пологовий будинок у Запоріжжі ударними дронами. Внаслідок обстрілу зайнялося на другому поверсі у приймальні гінекологічного відділення.

Удар Росії по Запоріжжі 1 лютого. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи завершені. Наразі на місці російської атаки працюють усі екстрені служби.

Дописи Федорова. Фото: скриншот

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, скільки ракет та дронів випустили окупанти по Україні за січень.

Крім того, протягом доби загарбники масовано атакували Запорізьку область. Внаслідок атаки є поранені.