Скільки ракет та дронів РФ випустила по Україні за січень — дані Зеленського

У неділю, 1 лютого, президент України Володимир Зеленський назвав кількість ракет, безпілотників та керованих авіаційних бомб, які Росія випустила по Україні за січень. Мовиться про більш ніж 6 тисяч ворожих дронів.

Зеленський зазначив, що у багатьох регіонах України тривають ремонтні роботи з відновлення критичної інфраструктури після масованих ударів Росії.

За інформацією президента, лише за січень Росія випустила по території України більш ніж 6000 ударних дронів, близько 5500 керованих авіаційних бомб та 158 ракет різних типів.

За словами лідера, практично все це — проти енергетики, залізниці, інфраструктури — всього, що підтримує нормальність життя.

Водночас глава держави наголосив, що зараз удари з боку Росії продовжуються.

Відтак, за минулий тиждень — більш ніж 980 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб та дві ракети застосувала Росія проти України.

"Фіксуємо російські спроби руйнувати логістику, транспортне сполучення між містами та громадами. Саме тому потреба в захисті неба не зникла. Ракети до Patriot, NASAMS, F-16 та інших платформ потрібні на кожен день. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та допомагає", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно президент назвав втрати армії РФ на полі бою за грудень 2025 року.

Раніше у Давосі Зеленський заявляв, що Росія щомісяця втрачає більше військових, ніж здатна компенсувати мобілізацією.