Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський сказав, скільки ракет та БпЛА РФ випустила за січень

Зеленський сказав, скільки ракет та БпЛА РФ випустила за січень

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 10:15
Скільки ракет та дронів РФ випустила по Україні за січень — дані Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У неділю, 1 лютого, президент України Володимир Зеленський назвав кількість ракет, безпілотників та керованих авіаційних бомб, які Росія випустила по Україні за січень. Мовиться про більш ніж 6 тисяч ворожих дронів.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про кількість ракет та БпЛА, які РФ випустила за січень

Зеленський зазначив, що у багатьох регіонах України тривають ремонтні роботи з відновлення критичної інфраструктури після масованих ударів Росії.

За інформацією президента, лише за січень Росія випустила по території України більш ніж 6000 ударних дронів, близько 5500 керованих авіаційних бомб та 158 ракет різних типів.

За словами лідера, практично все це — проти енергетики, залізниці, інфраструктури — всього, що підтримує нормальність життя.

Водночас глава держави наголосив, що зараз удари з боку Росії продовжуються.

Відтак, за минулий тиждень — більш ніж 980 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб та дві ракети застосувала Росія проти України.

"Фіксуємо російські спроби руйнувати логістику, транспортне сполучення між містами та громадами. Саме тому потреба в захисті неба не зникла. Ракети до Patriot, NASAMS, F-16 та інших платформ потрібні на кожен день. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та допомагає", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно президент назвав втрати армії РФ на полі бою за грудень 2025 року.

Раніше у Давосі Зеленський заявляв, що Росія щомісяця втрачає більше військових, ніж здатна компенсувати мобілізацією.

Володимир Зеленський обстріли ракети дрони війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації