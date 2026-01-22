Відео
Головна Новини дня Зеленський озвучив щомісячні втрати РФ на фронті

Зеленський озвучив щомісячні втрати РФ на фронті

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 17:04
Скільки солдатів втрачає РФ на фронті щомісяця — Зеленський назвав цифри
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський озвучив втрати російської армії на полі бою. За словами українського лідера, щомісяця у війні гине близько 45 тисяч солдатів РФ.

"Минулого року в ці місяці, було близько 15000. Тож Росія не думає про це, а ми про це думаємо. Ми думаємо, як вони програють і скільки солдатів втрачають. Ми знаємо, що вони мобілізують 40000-43000 на місяць і починають втрачати 45000. З цих 43000 потрібно знати, що близько 10-15% втекли, а деякі поранені. Але їхня армія перестала зростати. Це важливо", — заявив Зеленський.

Читайте також:

Новина доповнюється...

Автор:
Марія Коробова
