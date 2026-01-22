Зеленський назвав кількість ракет і дронів, які РФ виготовляє щодня

Президент України Володимир Зеленський у Давосі 22 січня 2026 року. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість балістичних ракет і дронів, які Росія виготовляє щодня. За його даними, мовиться про 500 БпЛА та десятки ракет.

Про це Володимир Зеленський сказав під час свого виступу на форумі у Давосі у четвер, 22 січня.

Зеленський про спроможність РФ виготовляти ракети та дрони щодня

"Росія щодня виготовляє близько 500 дронів і десятки балістичних ракет", — поінформував Зеленський.

Водночас він зазначив, що в Україні вже є системи захисту та реалізується ефективна ідея з дронами-перехоплювачами. Однак президент зауважив, що наразі наявних потужностей недостатньо.

"В Україні є системи захисту. Ми створили хорошу ідею з дронами-перехоплювачами й будемо їх використовувати. Ми виробляємо близько тисячі таких дронів на день, але цього недостатньо. Росія має близько 500 дронів щодня і десятки балістичних ракет", — пояснив український лідер.

Новина доповнюється...