Зеленський назвав кількість ракет і дронів, які РФ виготовляє щодня

Зеленський сказав, скільки ракет та дронів РФ виготовляє щодня
Президент України Володимир Зеленський назвав кількість балістичних ракет і дронів, які Росія виготовляє щодня. За його даними, мовиться про 500 БпЛА та десятки ракет.
Про це Володимир Зеленський сказав під час свого виступу на форумі у Давосі у четвер, 22 січня.
Зеленський про спроможність РФ виготовляти ракети та дрони щодня
"Росія щодня виготовляє близько 500 дронів і десятки балістичних ракет", — поінформував Зеленський.
Водночас він зазначив, що в Україні вже є системи захисту та реалізується ефективна ідея з дронами-перехоплювачами. Однак президент зауважив, що наразі наявних потужностей недостатньо.
"В Україні є системи захисту. Ми створили хорошу ідею з дронами-перехоплювачами й будемо їх використовувати. Ми виробляємо близько тисячі таких дронів на день, але цього недостатньо. Росія має близько 500 дронів щодня і десятки балістичних ракет", — пояснив український лідер.
