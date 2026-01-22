Срочная новость

В четверг, 22 января, в Давосе президент Украины Владимир Зеленский назвал количество ракет и дронов, которые РФ производит ежедневно.

"Россия ежедневно производит около 500 дронов и десятки баллистических ракет", - Зеленский



По словам президента, в Украине уже есть системы защиты и реализуется эффективная идея с дронами-перехватчиками, однако имеющихся мощностей пока недостаточно.



В Украине есть системы защиты. Мы создали хорошую идею с дронами-перехватчиками и будем их использовать. Мы производим около тысячи таких дронов в день, но этого недостаточно. Россия имеет около 500 дронов ежедневно и десятки баллистических ракет. Новость дополняется...

